Tak proč na to, k čertu, nemá vláda odvahu?

O testování neočkovaných, kteří mají na starost seniory, neveďme řeč. Když už si neuvědomují svou odpovědnost, měli by být testováni denně. Lékař si před operací samozřejmě dezinfikuje ruce, aby chránil pacienta.

Do toho mnoho schází. Asi třicet procent zaměstnanců v sociálních službách, kteří mohou nakazit seniory nebo rizikové pacienty, není očkováno. Smrtelně ohroženo je stále kolem čtyř set tisíc starších lidí, kteří nejsou proti covidu chráněni.

Jaká jsou fakta? Ukončenou vakcinaci má u nás zhruba pět a tři čtvrtě milionu lidí, tedy ani ne šedesát procent. Špatné to není, ale skvělé také ne. Lékaři odhadují, že deltu zastaví, jen když injekci dostane osmdesát pět až devadesát procent obyvatel.

