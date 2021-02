Americký Senát tuto vinu Trumpa jasnou většinou hlasů konstatoval. Dvoutřetinová většina, která by dala bývalému americkému prezidentovi doživotní politický distanc, se však nenašla. A to kvůli senátorům republikánské strany. Mezi nimi se našlo jen „sedm statečných“, kteří se dokázali postavit proti svému bývalému prezidentovi a především proti milionům jeho fanatických stoupenců.

Byl by však omyl si myslet, že Trump je z toho venku. Jako exprezident už nemá trestní imunitu. Odpovědnost za události v Kapitolu, které znamenaly pět bezprostředně zmařených životů a několik dalších pozdějších úmrtí, rabování a ohrožení bezpečnosti zákonodárců, může Trumpovi vynést pobyt za mřížemi.

Ostatně v to zadoufal v projevu v Senátu vůdce republikánské menšiny Mitch McConnell. Ještě než se ale s Trumpem vypořádá už nikoli politická spravedlnost, ale trestní právo, budou muset republikáni najít cestu sami k sobě. Ta vede zákonitě od Trumpa, který z původních republikánských ideálů neztělesňuje nic.

Bude to těžká a možná i dlouhá cesta. Ale jiné východisko republikáni, pokud chtějí republikány zůstat, nemají. V opačném případě se mohou rovnou přejmenovat na „trumpovce“. To by byl ale hodně, hodně smutný konec této strany.