Především jsem rád, že se Adam neukvapil a zůstal ve Spartě. Na rovinu jsem si myslel, že podlehne tlaku agentů a finančnímu vábení. Zřejmě osobnost Tomáše Rosického či trenéra Václava Kotala zapůsobila. Možná v tom bylo i něco jiného. V nejisté době koronaviru by bylo těžké někam přestupovat. Svou roli určitě sehrála rodina.

Foto: Deník

Jsem přesvědčený, že udělal velmi dobře, jeho kariéra by se mohla ubírat správným směrem. Jedná se o velice kvalitního fotbalistu, ale "hotový“ ještě zdaleka není. U takto mladého hráče nejde jen o fotbal. Musí si zvykat na nové zázemí, umět výborně řeč a v neposlední řadě tu je stesk po domově. Na přestup do zahraničí má chlapec ještě dost času a je zbytečné, aby se tím v těchto letech zatěžoval. Když ve Spartě vydrží ještě dva tři roky, bude na odchod do velkého evropského klubu připraven.