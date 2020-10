Poté, když jsem byl v době zápasu doma s paní a ona prohlásila: Jé, to je zase fotbal?… tak jsem ani neprotestoval a dívali jsme se na Četnické humoresky. Tušil jsem, že v prvním poločase branka nepadne. Po očku jsem sledoval live výsledky a ukázalo se, že jsem se nemýlil.

Ale pozor! Tohle není kritika obou týmů. Svědčí to o tom, že fotbal na této úrovni se nehraje jen na hřišti, ale zápasům předchází důkladná příprava i mimo trávník. Od druhého duelu očekávám stejnou šachovou partii, v níž bude rozhodovat i jediná maličkost.

Všichni věříme, že pověstné štěstí bude na straně Slavie, ale aby zápas dopadl šťastně pro český tým, bude nutné, aby každý z jeho hráčů podal maximální výkon a koncentroval se po celých devadesát minut a možná i déle. Samozřejmě přeji Slavii, ale osobně tipuji, že zápas dojde do penaltového rozstřelu.

Fotbalisty Slavie může zbrzdit enormní tlak, který je na ně vyvíjen. To je věc, které se lehce bojím, aby to hráči ustáli a neprojevilo se to na jejich výkonu. Když to odlehčím, tak i my v Novém Bydžově jsme nyní pod velkým tlakem, poněvadž nás v neděli čeká léta vyhecované derby s Chlumcem nad Cidlinou v krajském přeboru. A jen všichni doufáme, že se zápas bude hrát, protože i v době koronaviru by se sportovat mělo.

Kdo je Tarzan, expert Deníku



Petr Průcha, bývalý útočník Chmelu Blšany



Do ligy se fotbalista z Nového Bydžova, který prošel mládeží v Hradci Králové, dostal díky výkonu v exhibičním zápase proti Kozlovně Ládi Vízka. Při přáteláku zaujal trenéra Blšan Miroslava Beránka. Proslul tvrdou, ale férovou hrou.



Nyní trénuje mládež v novobydžovské Cidlině, navíc píská krajské soutěže.



Nebojí se pojmenovat a poukázat na problémy v českém fotbale.