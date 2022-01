Vláda Petra Fialy do svého programového prohlášení nečekaně zařadila bod: „Ve spolupráci s Českou společností ornitologickou podpoříme celostátní kampaň, která vybere českého národního ptáka.“ Okamžitě se ozvali Moravané a Slezané, že moravskou a slezskou orlici si vybrali jejich předkové před staletími, takže nemají důvod proč svého národního opeřence měnit. Zapomínají, že tisíce let před jejich středověkými orlicemi tady k plné spokojenosti vzkvétala neolitická Osada Havranů, takže ornitologické symboly bychom opravdu měli občas upgradovat. Pojďme se nezávazně zamyslet, kteří ptáci jsou nám blízcí a proč by si zasloužili nominaci do naší národní reprezentace.

Na aktualizaci nevyhovujícího národního ptáka opravdu není nic špatného. Už jako děti jsme záviděli svým vrstevníkům v USA Kačera Donalda, protože československý Husák Gustav nesplňoval naše představy.

Voliče ANO by jistě potěšil nápad vyhlásit národním ptákem Vodňanské kuře ze svěřenského fondu. Datel zase nosí stejnou červenou čepičku jako obmyšlený Andrej Babiš. Pokud by se hlasovalo, není pochyb o tom, že anketu o národního ptáka jako obvykle vyhraje Zlatý slavík Karel Gott. Posluchači Olympicu se svým Ptákem Rosomákem by skončili v poli poražených. Slezané a Moravané sice nosili orlice na praporech, ale cvičili v Sokolu. Největší Čech Jára Cimrman v Liptákově založil organizaci Sup, která propojila sport, umění a peří. K nejvýznamnějším českým ornitologům patří také prezident Miloš Zeman, který jako první na světě informoval odbornou veřejnost o výskytu blbouna nejapného na Madagaskaru. Ve srovnání s tímto objevem je Milouš Jakeš se svými brojlery leda tak k smíchu.

Prezidentský poker

Fanoušci Jágra a Michala Tučného milují tučňáky. Fotbalovým fanouškům se přímo nabízí Velký čáp Pelta. Čeští huliči by mohli hlasovat pro konopku, čeští rasisté pro bělořita a fanoušci Troškových filmů pro kameňáčka pestrého. Ve školních družinách by určitě zabodoval španělský ptáček a moravský vrabec. Také nanuk Ledňáček už patří k české gastro klasice. Kolotočáři milují labutě. Ve zdravotnictví je nejpopulárnější docent Chocholoušek a primář Sova. Vynikající nosnice zlatá česká kropenka by jistě potěšila nejen drůbežáře, ale i katolíky. Tlumočníky do znakové řeči jako první napadne tetřev hlušec. Mobilní operátoři preferují volavky. Pro ty, co neumí jít příborem, je tu lžičák pestrý. Mohli bychom zvážit i motáky na počest Julia Fučíka. Ten, kdo zná a umí ptačí nářečí, nám jistě dosvědčí, že arizonská pěnice Fialová je ryze český symbol.

A kterým ptákům bychom se raději měli vyhnout? Krkonošské pohádky zrodily zlověstný ptačí archetyp sojku bonzačku. V chytání lelků jsou sice Češi přeborníci, ale nač se tím ještě chlubit? Mandelík hajní by se hodil spíše pro Jihoafrickou republiku. Polák velký Aythya ferina je dobrý leda tak pro znalce Jagelonské dynastie. Stehlík nám až příliš evokuje smutný osud Poldovky. Když Karel Gott zpíval o čem hloupej kosák nemá ponětí, bylo to netaktní vůči zaměstnancům Krnovských opraven a strojíren KOS. Nekorektního rákosníka raději rovnou přeskočíme. Ani šoupálek dlouhoprstý v éře Me Too není zrovna vhodný opeřenec.

Možná by Fialova partaj měla nejdřív zamést před vlastním prahem a prozradit národu, co znamená její logo modrý pták odeesák. Posměváčci tvrdí, že je to obávaná zlodějka straka modrá cyanopica cyanus.