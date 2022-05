Na časem ověřené hodnocení svého prezidentství si Miloš Zeman bude muset pár let počkat. To aktuální mu vystavili občané v průzkumu agentury Kantar CZ. Je extrémně nelichotivé, neboť s jeho prací je spokojena jen pětina lidí, plně pak pouhá tři procenta.

Z politika pro deset dolních milionů, jak sám rád tvrdíval, je nedůvěryhodný muž. Nejvíc mu v posledních týdnech uškodila milost, kterou udělil pravomocně odsouzenému a naprosto zdravému řediteli Lánské obory Miloši Balákovi. Českému prezidentovi jsou ale lidé a jejich názory fuk. Vždy to tak bylo. Zajímali ho jedině v předvolebním období. Jinak mu šlo předně o sebe a jeho hradní partu. Proto by měla veřejnost zbystřit, když do boje o Pražský hrad Zeman vysílá nejen Josefa Středulu, ale v pozici pravé ruky i bývalého hradního protokoláře Miroslava Sklenáře.

Zákulisním hráčům Nejedlému a Mynářovi rozhodně nejde o příští hlavu ČR, ale hlavně o ty jejich. Andrej Babiš se ukázal jako nespolehlivý kůň, takže vsadili na vrchního odboráře. Pořád jde však jen o záměr. Naopak jméno nového guvernéra ČNB je výhradně v Zemanových rukou. Bude-li to Aleš Michl, který v názoru na krocení inflace stojí proti většině bankovní rady, potvrdí se, že Miloš Zeman je mistr provokace, ale jako státník totálně pohořel.