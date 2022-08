Níže už vám ale přinášíme přehled motoristických událostí, které stojí za to navštívit o tomto víkendu.

Spartakyáda

Kdy: 12. až 1š. 8.

Kde: Trhová Kamenice

Co: 15. ročník modelového srazu Spartaků, tj. Škoda 440, 445 a 450

8. vyvedení Klubu Západní Pobřeží

Kdy: 12. a 13. 8

Kde: Rožmitál pod Třemšínem, areál bývalých kasáren

Co: Sraz vojenské a historické

Dožínková podmítka

Kdy: 13. 8. od 8 hodun

Kde: Pucheř

Co: Výstava zemědělské techniky, aut, moto, traktorů a stabiláků. Po celý den bude otevřena také burza náhradních dílů.

OBRAZEM: Třináctý Slánský okruh se nesl ve znamení legendární značky Praga

Jízda nepravidelnosti sólo motocyklů

Kdy. 13. 8.

Kde: Autokemp Vysočina, Štoky

US Racket Trucks

Kdy: 13. 8.

Kde: Stará správa 72, 270 51 Lužná

Co: Sraz amerických tahačů, odtahovek, hasičů, sanitek, pick-upů a podobně.

XVII. Memoriál Fr. Proseckého sen. a Vavřinecká pouť

Kdy: 13. 8. od 10 hodin

Kde: Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí

Co: Memoriál Františka proseckého sen, setkání historických vozidel.

GALERIE: Veteráni značek Mercedes nebo Škoda brázdili šumavské silnice

Sraz veteránů Senetářov

Kdy: 13. 8. odpoledne

Kde: Semetářov

Co: Třetí ročník srazu veteránů chystají na sobotní odpoledne 13. srpna pořadatelé v Senetářově. Akce startuje od jedné hodiny v zahradě muzea perleťářství. Hlavním hostem bude účastník dakarské really Ondřej Klymčiw, který dorazí se svou závodní škodovkou 130 LR.

Sraz veteránů

Kdy: 13. 8.

Kde: Obořiště

Priessnitzův okruh

Kdy: 13. 8.

Kde: Česká Ves

Co: Orientační soutěž historických vozidel.

Sokolovská soutěž ElegancRallye vystavila železné miláčky u zámku Kynžvart

Radegast 33

Kdy: 13. 8.

Kde: Valašská Bystřice

Co: Závody veteránů, jízda pravidelnosti do vrchu

13. Retroden ve Svratce

Kdy: 13. 8.

Kde: Svratka, areál hasičské a sokolské zahrady

Co: Sraz historických vozidel (do roku výroby 1990).

Sraz historických traktorů, stabilních motorů a automoto veteránů

Kdy: 13. 8.

Kde: Pavlov u Loštic

Jak cestují Češi na dovolenou? Přece autem, potvrzují soutěžní fotky čtenářů

Truck trial Kunštát

Kdy: 13. a 14. 8. v 9 hodin (a v 8.30)

Kde: Kunštát, pískovna firmy Kora

Co: Na dvacátý třetí ročník mistrovství České republiky v jízdě extrémním terénem. Truck trial začne v sobotu od devíti hodin v pískovně firmy Kora.

Auto-moto-burza

Kdy: 14. 8.

Kde: Valy u Přelouče

Z lázní do lázní

Kdy: 14. 8. od 10 hodin

Kde: Lázně Skalka, Čechy pod Kosířem, Slatinice

Co: Na již XVII. ročník Rallye veteránů můžete do lázní Slatinice vyrazit tuto neděli. Od 10 do 20 hodin je připraven bohatý program pro celou rodinu. Chybět nebude jízda veteránů - tradiční soutěž, vyhlášení vítěze Veterán Rallye, výstava historických vozidel a motocyklů či speciality lázeňské kuchyně.

Největší auto světa brzy oslaví 10. výročí. Naložit na něj můžete 450 tun