Co je nejdůležitější při stavbě? Přece všechno, odvětí každý stavař. Nelze udělat něco dobře a něco špatně. Dům musí fungovat kompletně celý. Ale pokud je třeba označit ty opravdu důležité bezchybné věci, pak jde o střechu a hlavně o základy.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Chybu ve střeše můžete opravit. Díru v izolaci lze zadělat. Ale jak budete opravovat základy, když na nich stojí dům? Jsou to, co ho drží pohromadě. Praskající základy, ujíždějící, nedostatečně hluboké, nedostatečně izolované… To všechno jsou ty největší průšvihy, jaké se mohou stát.