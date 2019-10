ANO Matkám stát umožňuje, aby zůstaly s dětmi doma poměrně dlouho. (Mluvíme o matkách, protože zatím čerpají rodičovskou dovolenou v drtivé většině ony.) Zaměstnavatel jim musí držet místo, jenže to je často na nic. Charakter práce se dnes mění raketovou rychlostí. Po několika letech strávených s dítětem ztrácejí ženy kvalifikaci, nebo aspoň její část. Mají menší šanci na profesní postup a slušný plat.

NE Rodič může čerpat dovolenou až do doby, kdy dítě dovrší tři roky věku. Tato dovolená patří k nejdelším na světě. Má smysl: rodiče mají mít možnost být s dítětem, dokud je nejvíc potřebuje. I pro ně je to životní zážitek. Zákon garantuje právo na návrat na místo, které před začátkem dovolené opustili. Díky technologiím si matka může bez problémů udržet přehled o tom, co se v její práci děje.

Dvouletým dětem kolektiv prospívá

ANO Kdo řekl, že až od tří let jsou děti schopny žít mezi svými vrstevníky? Co odborník, to jiný názor. Už dnes jsou pro dvouleté děti zřizovány na pracovištích dětské skupiny. Jednoznačně dokazují, že většina batolat je schopna navazovat kamarádství, mnohé se do „jesliček“ vyloženě těší. Důležité je, aby byli učitelky a učitelé vzdělaní a empatičtí.

NE Děti by měly vyrůstat v přirozeném prostředí rodiny co nejdéle. Psycholog Václav Mertin poukazuje na to, že takzvaně nedomazlená děcka mohou mít v dospělosti vážné psychické problémy. Možnost zůstat se svým potomkem až do jeho tří let je pro rodiče v řadě zemí nedostupný přepych. Pokud v Česku ta možnost je, měli by jí využívat.

Státní jesličky budou za rozumné peníze

ANO Rodiče jsou dospělí lidé a samozřejmě zváží všechna pro a proti, než dají dceru či syna do jeslí. Pro ty, kteří to chtějí nebo musí udělat, jsou dětské skupiny. Ty jsou ovšem většinou velice drahé, což je pro řadu rodin nepřekonatelná obtíž. Poplatek se totiž pohybuje v průměru kolem deseti tisíc korun měsíčně. Stát chce nabídnout podobnou službu za méně než polovinu.

NE Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Maláčová má neodbytnou chuť rozdávat z cizího. Poplatek v dětských skupinách odráží skutečné náklady. Pokud mají mít malé děti náležitou péči, není možné je výrazně snížit. Jestliže stát bude chtít za jesle čtyři a půl tisíce, musí buď výrazně ubrat na kvalitě, nebo je budou všichni dotovat z daní.

Není to socialistický přežitek

ANO Každá doba má jiné požadavky. Za totalitního režimu byly matky prakticky nuceny batolata do jeslí odložit, aby se pak mohly znovu „zapojit do pracovního procesu“. Péče odpovídala tehdejšímu úpadku společnosti. Bylo naprosto pochopitelné, že po revoluci převládla tendence tyto ústavy zrušit. Po třiceti letech nastaly úplně jiné časy, nemá smysl hledět na výchovu ideologicky.

NE Historky o necitlivých pečovatelkách a týraných dětech z husákovských dob se opakovat nebudou. To však neznamená, že zavírání malých dětí do ústavu je dobré. Rodiče mají dnes možnosti, jak skloubit péči o rodinu se zaměstnáním. Jsou tu zkrácené úvazky, práce z domova, občasný baby sitting. Vracet se k totalitním státním jeslím je tedy zpětný krok k necivilizaci.