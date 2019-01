HAVLÍČKŮV BROD - Většina obviněných v celé kauze jsou havlíčkobrodští podnikatelé. Ti si nepřipouštějí žádnou vinu a celou záležitost se snaží spíše bagatelizovat. Trestní sazby od dvou do osmi let ale příliš legrační nejsou.

„Jsem v pohodě. Už jsem zapomněl, co mi policie vlastně klade za vinu,“ řekl Deníku jednatel firmy PSJ Pelhřimov Václav Janoušek.

Všichni si pokládají stejnou otázku. Co jsem vlastně udělal? Například majitel stavební firmy U Vojtěcha Josef Bártl tvrdí, že žádnou zakázku od města nikdy nedostal a obviněn byl pouze na základě policejních odposlechů.

„Údajně jsem měl slibovat nějaké peníze na hokej, když dostanu zakázku od města za dva miliony. To se ale nestalo, tak nevím, co to má znamenat,“ nechápe celou kauzu Bártl.

Odposlechy jsou zřejmě jedním z klíčových důkazů proti obviněným. S některými záznamy se již před časem seznámili i radní města.

„Odposlechy máme k dispozici a jsou zamčené v trezoru pro případ soudního jednání,“ řekl Deníku radní města Tomáš Hermann.

Proti šesti z devíti aktérů celé kauzy bylo v loňském roce obvinění staženo. Důvod? „Protože usnesení o zahájení trestního stíhání nesplňovalo náležitosti požadované trestním řádem. Vzápětí ale byly chyby odstraněny a obvinění dostali nová usnesení,“ vysvětlila státní zástupkyně Hana Šmejcká.

To se například týkalo i bývalého manažera HC Rebel Miroslava Vomely. Ten měl údajně nabádat členy výběrové komise, aby zakázku na zařízení interiéru kabin na stadionu získala právě stavební firma U Vojtěcha.

„Je to celé postavené na hlavu. Já jsem měl jako manažer za úkol shánět pro klub peníze. Můj advokát říkal, že se nemám čeho bát, že je to směšné obvinění,“ řekl Vomela.

Seznam obviněných:

1. Jaroslav Kruntorád, bývalý starosta Havlíčkova Brodu

2. Josef Beneš, minulý i současný vedoucí odboru rozvoje města

3. Vladimír Hušek, bývalý člen rady města Havlíčkův Brod

4. Jan Kruntorád, syn starosty a podnikatel

5. Karel Švec, ředitel společnosti Chládek a Tintěra

6. Miroslav Vomela, bývalý manažer HC Rebel

7. Josef Bártl, majitel stavební firmy U Vojtěcha

8. Václav Janoušek, jednatel firmy PSJ Pelhřimov

9. Někdo z firmy Skanska (?)

