NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - Důvěřivost některých důchodců nezná mezí. Tentokrát na ni doplatila osmdesátiletá žena z Nového Města na Moravě.

Starší lidé jsou často důvěřiví a zapomínají na intriky podvodníků. Anna Bučinová z bezpečnostních důvodů otevírá dveře, jen když má na nich řetízek. Tak by to měli dělat všichni senioři. | Foto: DENÍK/Lenka Brabencová

Seniorku kontaktoval neznámý muž, který se představil jako zaměstnanec vodárenské společnosti. „Žena ho vpustila do bytu, kde hovořili o nedoplatku za vodu. Údajný zaměstnanec vodáren jí sdělil, že musí doplatit sedm tisíc korun. Pokud tak neučiní, bude jí voda odpojena,“ popsala událost policejní mluvčí z Brna Jana Šípková.

„Seniorka mu sice odmítla zaplatit, ale než se nadála, muž jí ze stolu bankovky odcizil,“ doplnila policistka.

Tento případ však není zdaleka jediným. „Staří lidé často doplácí na to, že bez rozmyslu vpouští do svého bytu nebo domu cizího člověka,“ sdělila.

Její slova potvrzují i případy, které se staly v minulých týdnech na Žďársku. „V Novém Městě neznámý pachatel použil již známou historku s vyplácením sociálních dávek, a to v částce tři tisíce korun. Muž požádal o rozměnění pětitisícové bankovky a během nepozornosti devětasedmdesátileté ženy z bytu odcizil devatenáct tisíc korun,“ informoval mluvčí žďárské policie Václav Kučera.

Téměř totožný případ je z Velké Bíteše, tam se však podvodník představil jako pracovník pojišťovny s tím, že nese přeplatek ve výši dva tisíce korun.

„Následovala opět finta s pětitisícovkou. Chvilková nepozornost čtyřiaosmdesátiletého muže a jeho manželky je stála třicet tisíc korun,“ dodal policista.