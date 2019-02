VYSOČINA - Městský strážník z Chotěboře na Havlíčkobrodsku si údajně téměř rok užíval za cizí peníze. Podle informací policie měl nepravidelně vybírat parkovací automaty.

V Brodě strážník klíč ke kase nemá, ve Žďáře peníze vybírají pracovníci komunálních služeb

Za dvanáct měsíců se tak obohatil o úctyhodnou sumu: necelých tři sta tisíc korun!

„Když někdo manipuluje s penězi, stát se to prostě může,“ ne příliš nadšeně konstatuje starosta Chotěboře Tomáš Škaryd. Zároveň ale dodává, že podezřelého muže už z řad městské policie (MP) propustili.

Havlíčkobrodská městská policie se proti podobným případům pojistila už před několika lety. „Když se v Brodě automaty zaváděly, nechtěli jsme od vnitřní kasy klíč,“ sděluje zástupce ředitele MP Havlíčkův Brod Stanislav Čeloud.

„Nějaký rok už tady sloužím, ale musím říci, že s podobným případem jsem se u nás nesetkal,“ poznamenává ke kauze havlíčkobrodský strážník Karel Ventluka. Podle jeho slov službu konající strážník každé ráno zkontroluje parkovací automaty ve městě. „Pokud by nějaký byl plný, odnese tržbu v uzamčené kase okamžitě na pokladnu městského úřadu. Teprve až tam se kasa odemyká,“ popsal každodenní postup Ventluka.

Největším problémem v Chotěboři byl právě klíč, který měli strážníci k dispozici a mohli jím volně manipulovat. Peníze z automatů poté nosili do banky. Proto v následujících dnech dojde k radikálnímu opatření: klíč od automatů bude mít pouze jediná osoba.

Krást nemají šanci

Ve Světlé nad Sázavou mají městské strážníky pouze tři. „U nás jsme nikdy žádné podobné problémy neměli,“ pochválila místní strážce zákona starostka Lenka Arnotová. Jak zdůraznila, strážníci ani nemají velké šance se na cizí úkor obohacovat. „Parkovací automaty jsme u nás totiž nezavedli,“ dodává. V Ledči nad Sázavou strážníky nemají, v případě nouze požádají Světlou. Problém se však města stejně netýká, protože podobně jako ve Světlé parkovací automaty v Ledči nejsou.

Ve Žďáru nad Sázavou to podle slov vedoucího žďárských strážníků Martina Kunce také nepřichází v úvahu. „Z parkovacích automatů ve městě totiž vybírají peníze pracovníci odboru komunálních služeb. My pouze dohlížíme na to, zda přístroje správně fungují,“ komentuje situaci.

Proč se však chotěbořský strážník téměř rok obohacoval bez toho, aby si toho někdo všiml?

Podle všeho se vědělo, že někteří řidiči parkování neplatí a automaty ignorují. Městská policie zintenzivnila dohled nad vybíráním parkovného, jenže zisky z automatů růst přesto nezačaly. To je přivedlo na stopu, že se něco děje.

Podezřelý strážník škodu 293 tisíc přiznal a souhlasí s její úhradou.