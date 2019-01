GLOSA - Armáda je tu od toho, aby chránila národ. Otázkou je, do jaké míry je toho schopná, neboť nedokáže ochránit ani svůj majetek.

Tím samozřejmě nemyslím vojáky, ale pány a dnes i dámy na ministerstvu obrany, kteří nastavují systém tak, aby šlapal jak hodinky ze Švýcar.

Kauza rozkradených kasáren v Pístově totiž není v naší republice ojedinělá.

O částce, kterou oficiálně uvádí ministerstvo jako vzniklou škodu, by se ještě dalo polemizovat.

Při pohledu na zdevastovaný areál mi částka sto dvaceti tisíc přijde poněkud nízká. Ale od vyčíslování jsou tu odborníci.

Chmatáci se opět solidně ukázali a napakovali si kapsy na úkor daňových poplatníků. Kroky k vyřešení problému se udělaly v době, kdy už nebylo co hlídat.

Přijde mi, že to jsou v naší zemi téměř běžné věci. Co se neohlídá, to se rozkrade, a začneme něco dělat, když už je pozdě. Po osmnácti letech od státního převratu už by snad mohlo být něco jinak.