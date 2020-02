Během noci nezamhouří oka. Nejde jim to. Nedostatek spánku potom dohánějí následující den odpoledne nebo o víkendech.

Další lidé sice usnout dokážou, spánek jim ale odpočinek nepřinese. Ráno se cítí ještě hůř, než když do postele uléhali.

Poruchami spánku trpí stále více Čechů. Dokládají to i čerstvá data Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Odborníka podle nich vyhledává až dvojnásobný počet lidí než ještě před deseti lety. Jen v roce 2018 to bylo 56 857 pacientů. Vůbec nejčastěji se s problémy potýkají lidé z Plzně a Prahy.

Stres a světelný smog

Důvod je podle odborníků jednoduchý: nezdravý životní styl. „Lidé jsou vystaveni značnému stresu a mají méně fyzické aktivity. Řada věcí jim navíc nepřirozeně prodlužuje den, ať už mluvíme o umělém světle, či obrazovkách počítačů, telefonů a televizí,“ vyjmenovává jen některé z příčin Jitka Bušková z Národního ústavu duševního zdraví.

Tyto věci se podle ní podepisují hlavně na lidech, kteří trpí takzvanými neorganickými poruchami spánku. Tedy takovými, které nemají jasnou tělesnou příčinu. Způsobuje je zkrátka časté ponocování a příliš mnoho světla či hluku ve městech.

Centimetry v pase

Statistiky ale bobtnají i vlivem stárnutí a tloustnutí populace. „Vyšší věk a hmotnost jsou totiž v řadě případů jasnými rizikovými faktory,“ potvrzuje neuroložka Kateřina Seltenreichová z Nemocnice Na Homolce.

To platí hlavně pro organické poruchy spánku. Tedy takové, za nimiž stojí skutečně hmatatelný tělesný problém. „Může to být demence, kornatění cév nebo hormonální změny,“ vyjmenovává jen některé z nich přednosta královéhradecké Psychiatrické kliniky Ladislav Hosák.

Mezi organické poruchy patří třeba apnoe, při níž pacient přestává během spánku dýchat, nebo náměsíčnost.

Sportem ku zdraví

Co s tím? Odborníci se shodují, že je třeba dodržovat správnou „hygienu života“. To znamená omezovat stres, sportovat a vyvarovat se před ulehnutím modrého světla z elektroniky. Pokud už problémy propuknou, měli by lidé navštívit lékaře.

„Neorganické poruchy se pak řeší psychoterapií a organické třeba hubnutím, přístroji pro přetlakové dýchání či léky,“ uzavírá Seltenreichová.