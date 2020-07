Dominantou celého areálu je barokní zámek. O jeho nynější podobu se zasloužil rod Lichtenštejnů, který jej spravoval od roku 1249. Zámek nemá jen krásnou rozmanitou fasádu, hlavní kouzlo se skrývá v jeho interiérech. Každá místnost má svou zajímavost a pokoje vás nepřestanou udivovat.

Součástí zámku je také palmový skleník, který zde přibyl v roce 1845 a skládá se z 52 tisíc kousků skla. K dispozici jsou hned tři prohlídkové trasy.

Zámek Valtice

Vznešené baroko k oblasti vín patří. Proto i zámek Valtice postavili v tomto stylu. Z původně gotické podoby získal dnešní tvář v roce 1730 po téměř stoleté přestavbě. U zámku se nachází galerie, jízdárna, divadlo a kočárovna. Samozřejmostí je zámecká zahrada, vhodná pro příjemné procházky i s dětmi. V letním období je zámek častým dějištěm kulturních událostí, nejčastěji spojených vínem.

Téměř povinným stanovištěm při návštěvě areálu je dvaašedesátimetrový minaret. Nejstarší dochovaná rozhledna na českém území a zároveň jediný minaret v Česku vám poskytne výhled na celý areál, ale i daleko za něj.

Stejně jako zámek i minaret je dílem rodu Lichtenštějnů. Vyhlídkové ochozy jsou na minaretu tři, na ten nejvyšší dostanou nohy zabrat. Vede k němu totiž 302 schodů.

Janův hrad

Známý také jako Janohrad, je umělá zřícenina, která v areálu kontrastuje s architektonicky perfektním zámkem. Podoba zříceniny je zde pouhou napodobeninou, tuto podobu získal hrádek již při výstavbě na začátku devatenáctého století. Účelem bylo přiblížit se romantickému vzezření. Ve své době sloužil jako myslivna, dnes je zde zřízena svatební síň.

Tři tipy na ubytování



… mám hluboko do kapsy:

Autokemp Apollo

Cena: od 15 Kč na osobu

Výhoda: v centru cyklostezek

Nevýhoda: společné sprchy a WC



… rád bych trochu pohodlí:

Hostel Valtice

Cena: od 499 Kč na osobu

Výhoda: děti do tří let zdarma

Nevýhoda: o víkendu přirážka k ceně



… chci luxus bez kompromisů:

Hotel Princess

Cena: od 1850 Kč za noc

Výhoda: televize a vany na pokojích

Nevýhoda: Možnost narazit na

konferenční zájezd

Tři grácie

Chrám Tří Grácií je kryté sloupořadí se sousoším z 19. století. Letohrádek nese dvanáct jónských sloupů z přední strany. U zadní strany se nachází deset alegorických soch klasického umění a věd. Sousoší Tří Grácií bývá mylně považováno za tři řecké bohyně. Vyobrazené jsou tu však Charitky, bohyně krásy a půvabu.

Salon vín

Bez nadsázky ta nejlepší výběrová vína z celé republiky najdete v Salonu vín ve Valticích. Zde vystavené odrůdy prošly několika výběrovými koly a vám se tak k ochutnání dostanou pouze ty opravdu dobré. Součástí expozice jsou také špatná vína, na kterých vám odborníci ukážou, jak takové špatné víno poznat a být schopen se mu vyhnout.

Nádherný výhled na Valtice se vám naskytne z kolonády na Rajstně. Ta se impozantně tyčí nad lány vinic a polí. V roce 1823 ji nechal postavit Jan z Lichtenštejna jako památku na svého otce a bratry. V krajním pilíři kolonády je umístěno schodiště, které vede na vyhlídkovou terasu. V létě bývá kolonáda využívána pro pořádání kulturních akcí či svateb.

Tip od místního redaktora:

Lednicko-valtický areál má své neopakovatelné kouzlo



Nikde jinde v Evropě se nepokusil člověk na tak velkém území přetvořit krajinu k obrazu svému jako rod Lichtenštejnů na jihu Moravy při hranici s Rakouskem. Díky rovinatému profilu a velkému množství cyklostezek můžete unikátní krajinný komplex s množstvím památek postupně objevovat řadu dní. Jen málokdo si nechá ujít turisty hojně navštěvovaný lednický zámek s jedinečným parkem

s dřevinami z celého světa, minaretem či palmovým skleníkem. Nouzí o návštěvníky netrpí ani zámek ve Valticích, který byl po staletí rodovým sídlem Lichtenštejnů.



Doporučuji ale také vyrazit za drobnějšími stavbami, takzvanými salety, kterých je po krajině roztroušených hned patnáct. A každý z těchto zámečků či chrámů je sám o sobě originál, který stojí za vidění. Osobně mám nejraději klasicistní Rybniční zámeček u Lednice s nádherným výhledem do okolní krajiny. Po cestě se můžete zastavit třeba u Lednických rybníků, jejichž součástí je i největší moravský rybník Nesyt. Milovníci archeologie by pak neměli minout cenné naleziště z dob Velké Moravy u zámečku Pohansko nedaleko Břeclavi.



V součtu s devíti přírodními památkami a rezervacemi je nabídka možných výletních cílů vskutku pestrá. I za jeden den se toho dá stihnout docela dost. Stačí sednout na kolo, případně využít některou

z vyznačených turistických tras pro pěší, a vyrazit.



Michal Šupálek