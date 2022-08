Co potřebujete k životu v divočině? Rozdělat oheň bez zápalek a rozeznat zvířata podle stop nebo podle kožešiny. To vás naučí v plzeňském West Parku, kde si vyzkoušíte také práci kovbojů a naučíte se práskat bičem a házet lasem. V indiánské vesnici si zase můžete vyrobit čelenku, upéct chleba a ve zlatokopeckém claimu vyrýžovat nějaké to zlaté zrnko. Unavenou hlavu můžete složit v indiánském teepee, kovbojském domku nebo osadnickém vozu. A protože na Divokém západě nežili žádní svatouškové, je zde možnost nahlédnout do dobových veřejných domů a života veselých dívek… West Park je otevřen, když se koná program, je však možné domluvit individuální prohlídky pro skupiny.

Nejlepší vodní parky v Evropě: Jsou jedinečné a výbornou alternativou pláží

Halter Valley Dnešice, Plzeňsko

Westernové městečko Halter Valley vzniklo přesně před dvaceti lety na ruinách bývalého Hartlova mlýna na Dnešickém potoce. Na romantickém místě dnes stojí budovy charakteristické pro Divoký západ, mezi nimiž samozřejmě nechybí saloon, věznice a úřad šerifa, ale také obchod s westernovým oblečením a vybavením. Jen je potřeba dát pozor a nepřiplést se do bitky nebo přestřelky pistolníků a falešných hráčů. Naštěstí je večer možné najít azyl v teepee, domku osadníků nebo pod plachtou vozu.

Padouch nebo hrdina?

Osobnosti Divokého západu



Billy the Kid byl patologický zabiják, který prvního člověka ubodal ve dvanácti letech. Zabíjel i za slovní urážku, nebo když potřeboval výzbroj a výstroj. Za svých 21 let života stačil údajně odpravit 21 lidí. Nakonec ho zastřelil jeho bývalý přítel šerif Pat Garret.



Jesse James velel gangu, který se stal nejproslulejší lupičskou bandou Divokého západu. Kromě bank se specializoval i na přepadávání vlaků a dostavníků. Podle některých pramenů jeho členové zastřelili až 80 lidí. Ale kdo s čím zachází, tím také schází, a tak 3. dubna 1882 Jesseho Jamese zastřelil jistý Bob Ford. Zezadu.



Divoký Bill byl chladnokrevný elegán s přesnou muškou, který nikdy nestřílel ze zálohy a téměř vždy stál na straně zákona. Několikrát byl i šerifem. Nejslavnější pistolník však doplatil na svou zálibu v kartách: 2. srpna 1876 byl střelen při partii pokeru zezadu do hlavy.



Butch Cassidy a Sundance Kid se stejně jako Jesse James soustředili na vlakové loupeže, nezanechávali však po sobe mrtvé. Když pro ně začala být americká půda příliš horká, uprchli i se společnou milenkou Ednou Placeovou do Jižní Ameriky. Ale v roce 1911 tam byli obklíčeni vojáky a při přestřelce přišli o život.

Golden River Ranch v Mlýnku u Nového Kostela, Chebsko

Pohled na svět z koňského sedla, vozu i kočáru si mohou dopřát návštěvníci Golden River Ranch v Mlýnku u Nového Kostela. Zaměřují se zde na chov amerických plemen koní a jsou úspěšní – odchovali už patnáct hříbat. Působí zde dokonce zaříkávačka koní. Oblíbené jsou také westernfestivaly s indiány, kovboji a tanečními kreacemi zdejších koníků. Westernové městečko nabízí stylové ubytování v kanadském srubu.

Fort Hary Jarotice, Písecko

Westernová pevnost Fort Hary je jediným skanzenem lovců kožešin v Čechách. Vedle indiánského muzea zde návštěvníci najdou informace a atrakce z doby osídlování Divokého západu a mohou si vyzkoušet střelbu z luku, pušky i koltu nebo hod lasem či oštěpem. Ti odvážnější určitě využijí možnost projet se na koni plemene apaloosa a děti na ponících. K vidění je dobová kovárna a ukázky práce s honáckým bičem. Přímo v areálu se dá po domluvě ubytovat v indiánských stanech tee-pee a o víkendech se zde konají country bály.

Ranč Orlice ve Štěnkově, Královéhradecko

Ranč Orlice ve Štěnkově, části Třebechovic pod Orebem, obtáčí stejnojmenná řeka. Klidné místo nenabízí přestřelky, kovboje a indiány, soustředí se spíše na projížďky na koních a na kole, výlety po řece, koupání a rybolov. Kolorit dokreslují domácí zvířata a možnost vypomáhat s jejich krmením. Pro zájemce zde nabízejí jezdecký výcvik s trenérem.

Nejlepší česká koupaliště: ohromí čistotou vody, okolní scenérií i vybavením

Šiklův mlýn ve Zvoli nad Pernštejnem, Žďársko

Za první westernovou vesnici v Česku bývá označován Šiklův mlýn ve Zvoli nad Pernštejnem. Je součástí zábavního parku Šikland a přibližuje vzhled měst z doby osídlování amerického západu na konci 19. století. Najdete zde úřad šerifa, kostelík a hřbitov, saloon, hernu, rodeo, indiánskou vesnici, ale také věznici. Aby byl zážitek opravdu autentický, mohou si návštěvníci půjčit kostým. Děti potěší hlavně množství zvířat, uvidí zde i bizony nebo tygřici. Návštěvníci si mohou zastřílet z luku, rýžovat zlato, zajezdit si na elektrickém býku nebo ve vláčku Union Pacific a zhlédnout divadelní představení. Platí se místní měnou – šiklákem, který lze získat ve zdejší bance.

České zoo zahrady lákají k návštěvě. Pochlubit se mohou letošními mláďaty

Stonetown v Kamenici u Herálce, Havlíčkobrodsko

Najdete zde vše, co má správné westernové městečko mít, včetně úřadu šerifa, a k tomu řadu zajímavých aktivit, jako je střelba z luku, pušky winchestrovky nebo remingtonky, hod nožem, tomahawkem, podkovou nebo lasem i rýžování zlata. Kdo má šikovné ruce, může si ve zdejších dílničkách vyrobit váčky na zlato, přívěsky, ruční papír, nebo si zkusit něco vyřezat. Kromě jiného zde pořádají i dětské tábory.

Westernové městečko Boskovice, Blanensko

V opuštěném pískovcovém lomu u Boskovic vzniklo v roce 1994 pro radost milovníků Divokého západu westernové městečko. Zájemci si zde mohou zkusit, jakou námahu i radost obnášelo rýžování zlata, nebo jak se žilo v indiánské vesnici, a když jim bude přát štěstí, najdou ve vyschlém korytu řeky Sand River část pokladu nedozírné ceny. Pistolníci by rozhodně měli vyzkoušet střelbu z koltu či pušky winchestrovky a milovníci koní vyjížďku na zdejších kobylách. Městečko nabízí ubytování ve westernovém stylu, v kanadských srubech nebo podsadových stanech. A nechybí ani stylová restaurace.

Vinnetou

Nejkrásnější podívanou ve Westernovém městečku v Boskovicích je Vinnetou – velkovýpravné divadelní představení pod širým nebem. Inscenace vznikla na základě autorských práv k filmu Vinnetou I – Zlato Apačů od německé společnosti Rialto Film, která v roce 1963 film produkovala. Už odpoledne bývá na programu i jiné divadlo – příběh o lidech a koních Geronimo.

Ranch Nevada, Uherskohradišťsko

Člověk, kůň a příroda, to je hlavní nabídka Ranche Nevada, který leží v rekreační oblasti Smraďavka u Buchlovic. Pořádá vyjížďky na koních pro začátečníky i pokročilé. Putování na koňském hřbetu krásnou přírodou pohoří Chřiby může být i vícedenní. Po ty, kteří ještě nemají tolik zkušeností s jízdou, je připraven výcvik a zapůjčení jezdeckého vybavení. Ranch Nevada nezapomíná ani na děti, které se mohou svézt na ponících a o prázdninách se mohou zúčastnit tábora s programem Léto na koních. A ti, kteří se na koňském hřbetu necítí jistě, si mohou vyjet kočáry a formanským vozem.

Ranč Kostelany, Kroměřížsko

Přírodní park Chřiby je sídlem i dalšího ranče. Ranč Kostelany leží jen několik kilometrů od historické Kroměříže. Na své si zde přijdou hlavně milovníci koní, pro něž jsou připraveny stáje s ušlechtilými zvířaty, zkrátka však nevyjdou ani ostatní, kteří mají k dispozici lezeckou stěnu, aquacentrum a bowling. Velmi oblíbené jsou koňské a lezecké letní tábory pro děti, školní výlety, projíždky na koni nebo návštěva westernového městečka.

Rozhovor se zakladatelem pevnosti Fort Hary Davidem Navrátilem:



Co vás vedlo k založení skanzenu lovců kožešin?

Divoký západ a indiáni byli už do dětství mým velkým koničkem. A zůstalo mi to až do dospělosti.



Bylo těžké dát dohromady exponáty pro muzeum?

Dal jsem je dohromady sám, zabývám se tím už čtyřicet let. Většinu jsem vyrobil, část jsem měl ve sbírce. To je jako se sbíráním známek - nejdřív máte tři a pak se to rozroste…



Co má u vašich návštěvníků největší ohlas?

Určitě je to indiánské muzeum, lidem se líbí indiánské oblečení a zbraně. Velký ohlas ale mají i naše akce. Chceme, aby se návštěvníci bavili sami a zkusili si lukostřelbu, házení oštěpem nebo rýžování zlata. Pořádáme také setkání bičařů, jsou mezi nimi i účastníci šampionátů v Americe nebo Austrálii.



Uškodila vám opatření proti koronaviru?

My jsme spolek a děláme to pro zábavu, takže nás to nepostihlo tolik jako ostatní.