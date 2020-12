„Nadějně ještě vypadá Švýcarsko, které se chce ještě letos lyžařům otevřít, navíc od poloviny ledna nebude potřeba desetidenní karanténa. Pro Čechy je ale tato země poměrně dražší a dál, než třeba oblíbenější Rakousko. Očekávaná sezona v Alpách začne nejspíš po novém roce,“ shrnula mluvčí cestovní kanceláře Invia Andrea Řezníčková.

Slovensko se také sice chystá otevřít areály ještě v letošním roce, ale komplikací je povinné testování. Již zmiňované Rakousko sjezdovky neotevře vůbec, stejně jako druhá nejoblíbenější destinace Itálie.

„Ještě se uvidí, jak to dopadne u nás, a zda se sjezdovky otevřou či nikoli. Pokud ano, tak se hlavní sezona přesune na naše hory, kde vedou Krkonoše,“ připomíná Řezníčková.

Pokud se sjezdovky neotevřou, ale zůstanou otevřené hotely a penziony, pak lze vyrazit na běžky či horskou turistiku. Celkově je ale situace tak nejistá, že lze těžko předpovídat, co bude za týden či dva.

Všechny cestovní kanceláře v letošním roce zažívají bezprecedentní propad. Na letní sezonu se sice zájezdy už prodávají, ale i tak je zájem opatrný.

ANKETA: Nejoblíbenější destinace na lyže i first momenty na léto

„Pokles zájmu o zájezdy je obrovský, odhadem o 80 až 90 procent proti loňskému roku,“ upozorňuje Řezníčková.

„Nabízíme exotické zájezdy na Kapverdské ostrovy, do Zanzibaru či Senegalu, ale prodej je minimální. Lidi opravdu vyčkávají, co bude. Prodej letních zájezdů chceme spustit co nejdříve, abychom klientům nabídli, co nejlepší podmínky,“ uvedl Petr Kostka, mluvčí Eximtours.

Nejoblíbenějšími letními destinacemi je i pro lidi z Vysočiny Řecko, které je dlouhodobě na špici zájmu. Kromě Chorvatska následují Turecko a Bulharsko.

„Do Turecka se zase lidé začínají vracet, Bulharsko je velmi zajímavé kvůli letecké dopravě a také cenám apartmánů. V těchto destinacích je mnoho vyžití. Kromě památek je to spoustu akcí a možností pro rodiny s dětmi,“ uvádí Řezníčková.

U Čechů na plné čáře vedou osmidenní zájezdy All Inclusive se čtyřmi hvězdami. Tyto služby jsou podle oslovených cestovních kanceláří nejlepší v Turecku. Cenově je to také dostupné, kolem patnácti tisíc pro jednoho. Cestovky nabízejí i připojištění na covid – 19.

V případě onemocnění jsou hrazené léčebné výlohy a náhradní doprava do vlasti. Po Evropě stojí zhruba 290 korun, po světě 590 korun. Dalšími výhodami je například změna podmínek zájezdu pár dní před odjezdem. Velký zájem očekávají cestovní kanceláře o zájezdy last minute.