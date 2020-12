V depu GLS Jihlava se setkává denně asi 40 kurýrů, drtivá většina jsou muži. Podle Petrosjana je u firmy žen asi tak osm. Každý kurýr má svoji trasu a svůj objem zásilek, které je třeba doručit na konkrétní adresu podle bydliště a telefonního čísla, podle seznamu.

„V době koronaviru je zásilek mnohem víc než obvykle. Llidé si objednávají hlavně oblečení nebo elektroniku. Dokonce i důchodci si už na takový způsob nákupu zvykli. Protože máme locgdown je většina lidí doma a nemusíte je shánět,“ říká kurýr.

Někteří zákazníci mají adresu neúplnou. Chybí správné jméno, číslo domu, dokonce i telefon. To ale nebývá často. Takové zásilky skončí po směně zpátky v depu, kde se o ně zákazník většinou přihlásí nebo GLS zjistí komu balík patří.

Zdroj: DENÍK/ArchivTeď je kolem osmé ráno a kurýr Marat Petrosjan se vydává na trať po Havlíčkobrodsku. „Tahle trasa není moje, zaskakuji za kolegyni,“ vysvětluje za volantem výbornou češtinou sympatický mladík původem z Arménie.

Jeho rodina žije v Česku už pár let. „Nejdřív jsem pracoval v továrně. Pak jsem na doporučení kamaráda nastoupil jako kurýr. V továrně je každý den stejný, to se o práci kurýra říkat nedá,“ upřesňuje Marat.

Jak zdůrazňuje je práce kurýra závislá na rychlosti, přesnosti, schopnosti jednat s lidmi a samozřejmě bravurním řidičském umění. Hned na první adrese ale není příjemce balíčku doma. „V takovém případě zákazníkovi zavolám a dohodnu se s ním, že mu balíček nechám třeba u sousedů, u někoho z rodiny nebo na zásilkovně,“ vysvětluje kurýr.

Na dalších adresách už má kurýr štěstí. Scénář je většinou stejný. Tady kurýr GLS vezu vám balíček. To je prima, už jsem u vás. Mohu platit kartou? Samozřejmě máme platební terminál. „Lidé jsou různí,“ komentuje Marat Petrosjan otázku, jak jsou zákazníci ke kurýrovi zdvořilí.

Marat jezdí mnohem raději na vesnice než po městě. „Lidé na vesnici bývají mnohem milejší. Za doručení vám poděkují, usmějí se na vás. Ve městě se lidé někdy chovají zvláštně. Objednají si balíček. Ale pak s vámi mluví, jako kdybyste je dodávkou obtěžoval, nebo jim zásilku vnucoval,“ povzdechne si kurýr a dodává: „To ale musíte přejít a chovat se k zákazníkům zdvořile. Zdvořilé vystupování je naše vizitka.“

Během řeči Marat Petrosjan listuje dál v adresáři a hledá na GPS. Jedna zákaznice zas neuvedla číslo domu, kde bydlí. Přitom lokalita je odlehlá, je to spíš chatová kolonie. Ale naštěstí paní bere telefon a vysvětluje, jak kurýr její dům najde. Před domem prý stojí černé auto a pro zásilku. A má pravdu. Pro zásilku už běží manžel. Zrovna je doma.

Rychlost je opravdu hlavní vlastností kurýra. Marat Petrosjan běhá s balíčky z auta k adresátovi tak rychle, že je problém ho zachytit i bleskem. „Kamarád je ještě rychlejší, ten oběhne náměstí za pár desítek minut,“ dodává Marat s úsměvem.

V takové rychlosti je hlavní stravou kurýra hlavně energetická tyčinka, párky v rohlíku, vše, co se dá sníst v mžiku třeba na benzínové pumpě. Zásilky je třeba doručit co nejdřív, protože nejdéle kolem třetí odpoledne musí být kurýr zpátky na základně, kde na něho čeká další práce. Tento den byl šťastný, svého příjemce našly prakticky všechny zásilky. Společnost GLS zajistí doručení balíků v celé České republice do 24 hodin a do všech zemích v Evropě do 24 až 96 hodin. Poskytuje své služby v 41 evropských a osmi amerických států, většinu prostřednictvím vlastních poboček, ostatní prostřednictvím spolehlivých partnerských společností.