Zdroj: DENÍK/ArchivPrávě Nový Jimramov totiž září na mapě pokrytí mobilním signálem bíle. „U nás je to naprosté zoufalství. Když potřebuju s někým mluvit, tak musím vyběhnout na kopec, jinak si vůbec nezatelefonuju. A i když se dovolám, tak se to pak stejně hned přeruší. Když odjíždím z Jimramova, tak mi po dvou kilometrech přijde dvacet textovek, že mám zmeškané hovory. Lidé si myslí, že jsem vypnutej a neberu telefon,“ vylíčil situaci s mobilním signálem v Novém Jimramově Petr Chlubna, který tam provozuje skiareál.

Situace se podle jeho slov dokonce i zhoršuje. „Zhruba před dvěma roky sem přijeli borci, měli nějakou měřící stanici a zkoumali to tu. Nic se ale neděje. Nikdo nemá zájem na tom, aby se to zlepšovalo. Internet tu jde. Telefonování ale tyto firmy naprosto nezajímá. Už jsem byl u dvou operátorů a ani jeden tu nešlape,“ poznamenal Petr Chlubna.

Na druhou stranu si lidé v těchto končinách mohou užít klidnou a nerušenou dovolenou. „Když se sem přijedete rekreovat, tak máte zase od všeho pokoj. To je zase druhá stránka věci. Pak tu ale vidím pobíhat ty zoufalé rekreanty, jak na náměstíčku hledají signál a pak tam stojí v pozoru a telefonují. To je fakt úlet,“ smál se Chlubna.

Žďárské vrchy

Bílé fleky se z celé Vysočiny objevují nejčastěji ve Žďárských vrších. Podobná situace je tak i v nedaleké obci Javorek. „Popravdě řečeno, je to tady katastrofa. Signál u nás není žádný. Momentálně komunikujeme díky wifi přes různé aplikace. Máme tu pevnou linku veřejné telefonní stanice, ale tu nám O2 na konci roku zruší,“ popsal starosta Javorku Miroslav Škapa.

Každým rokem proto kontaktuje všechny tři operátory a znovu je informuje o nedostatečném pokrytí. „Odpověď od nich máme, že pro to dělají maximum. Vysílač máme dva kilometry vzdušnou čarou daleko na Buchtově kopci, ale my jsme pod kopečkem, takže žádný signál nemáme. Pro zabezpečení služby a využití nějakých záchranářských služeb je to nedostačující. Řešili jsme to i přes hasičský záchranný sbor, ale oni se opět obrátí na operátory. Teď jsme v podstatě odkázáni na GSM signál nebo aplikaci Záchranka,“ sdělil Miroslav Škapa.

Podle slov mluvčí Českého telekomunikačního úřadu Lindy Jurčíkové, na Vysočině 5G síť zatím ještě nefunguje. „Sami operátoři oznámili testování v lokálním měřítku sítě 5G, například O2 v Praze a v Kolíně nebo Vodafone v Karlových Varech), současně spolupracují s vybranými takzvanými 5G městy, což je Plzeň, Bílina, Jeseník, Ústí nad Labem a Karlovy Vary. To je projekt pod spolupatronací ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstvo pro místní rozvoj,“ informovala Linda Jurčíková.

