Ve dnech 12. až 14. května se v Chrudimi konalo Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon. Soutěže se zúčastnilo přes 150 hráčů z celé České republiky. Výkony hodnotily dvě odborné poroty, do kterých zasedli zástupci z jednotlivých krajů. Z Havlíčkova Brodu soutěžilo 11 sólistů a 3 komorní tělesa.

Źáci z havlíčkobrodských uměleckých škol se v Chrudimi předvedli v tom nejlepším světle. | Foto: se souhlasem Jindřicha Macka

Po krásných výkonech, které poroty ohodnotily velmi vysokými bodovými známkami, se ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod a SZUŠ Havlíčkův Brod zařadily mezi nejúspěšnější školy celé soutěže.

SZUŠ Havlíčkův Brod (pí uč. Ivana Laštovičková)

2. kategorie (do 11 let): Nikol Černíková – 1. cena

4. kategorie (do 13 let): Eliška Koťarová – 1. cena

Komorní hra do 12 let: Duo Havlíčkův Brod (N. Černíková, E. Koťarová) – 1. cena (vítěz kategorie)

ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Žáci pí uč. Markéty Laštovičkové:

1. kategorie (do 10 let): Petr Stránský – 2. cena

3. kategorie (do 12 let): Matyáš Sedmík – 2. cena

5. kategorie (do 14 let): Viktor Stocker – 1. cena, Absolutní vítěz soutěže

6. kategorie (do 15 let): Johanka Juklová – 1. cena

10. kategorie (19 - 26 let): Miroslav Kružík – 1. cena (vítěz kategorie), Cena za interpretaci skladby „V. Vlasov – Basso ostinato“

Komorní hra do 18 let: Akordeonové trio (V. Stocker, K. Veletová, M. Kružík) – 1. cena (vítěz kategorie);

Akordeonové trio (A. Tomášková, J. Juklová, A. Glattová) – 1. cena

Budoucí zdravotníci? Za zavřené dveře brodské nemocnice se podívali studenti

Žáci pí uč. Ivany Laštovičkové:

3. kategorie (do 12 let): Anežka Veletová – 1. cena

6. kategorie (do 15 let): Liliana Beránková – 1. cena

8. kategorie (do 17 let): Kristina Veletová – 1. cena (vítěz kategorie)

10. kategorie (19 - 26 let): Aneta Glattová – 1. cena

Ivana Laštovičková získala Cenu za vynikající pedagogické výsledky. Markéta Laštovičková byla kromě Ceny za vynikající pedagogické výsledky oceněna i za autorskou tvorbu.

Všem výše jmenovaným soutěžícím i jejich paní učitelkám Ivaně Laštovičkové a Markétě Laštovičkové gratuluji, děkuji za přípravu soutěžního repertoáru a vynikající reprezentaci naší školy na národní úrovni.

Jindřich Macek, ředitel ZUŠ