Mezinárodní akordeonové dny v Praze, které se konaly na konci října, přinesly vavříny i pro brodské akordeonistky. Několik z nich získalo ohodnocení zlatého pásma, bodovala však i děvčata se stříbrným ohodnocením. Uspěl i orchestr Pohoda Havlíčkův Brod. Děkujeme Jindřichu Mackovi za krásné zprávy.

Úspěchy havlíčkobrodských akordeonistů a akordeonistek na soutěži v Praze. Zleva Liliana Beránková, Ivana Laštovičková, Kristina Veletová a Johanka Juklová | Foto: Jindřich Macek

Na konci října 2023 proběhly v Praze tradiční IX. Mezinárodní akordeonové dny. Náročného soutěžního klání za účasti 8 států Evropy se zúčastnili i akordeonisté z Havlíčkova Brodu.

ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod a třídu paní uč. Ivany Laštovičkové reprezentovali: Anežka Veletová, Lucie Jindrová, Liliana Beránková, Kristina Veletová a Akordeonový orchestr Pohoda, ze třídy paní uč. Markéty Laštovičkové soutěžila Johanka Juklová, třídu učitelů Markéty Laštovičkové a Petra Mašlaně reprezentovalo duo Jitka Musílková – Johanka Juklová (housle + akordeon). Ze SZUŠ v Havlíčkově Brodě ze třídy paní uč. Ivany Laštovičkové soutěžily akordeonistky Nikol Černíková a Eliška Koťarová.

Ve II. kategorii vybojovala Nikol Černíková po výborném muzikálním výkonu ohodnocení zlatého pásma. Ve III. kategorii oslovila porotu Anežka Veletová, která si přivezla do Havlíčkova Brodu ohodnocení zlatého pásma, akordeonistky Eliška Koťarová a Lucie Jindrová získaly stříbrné ohodnocení. V náročné IV. kategorii do 15 let vybojovala Johanka Juklová ohodnocení zlatého pásma a Liliana Beránková získala stříbrné ohodnocení. V V. kategorii mezi studenty konzervatoří vybojovala po výborném muzikálním výkonu Kristina Veletová ohodnocení zlatého pásma.

V VIII. kategorii (komorní hra do 19 let) zabodovalo duo Jitka Musílková – Johanka Juklová. Za svůj výborný výkon získala děvčata ohodnocení zlatého pásma. XII. kategorii (orchestrální hra do 19 let) reprezentoval orchestr Pohoda Havlíčkův Brod. Akordeonisté a 2 bubeníci (ze třídy Luboše Pavlíka) vybojovali v náročné mezinárodní konkurenci ohodnocení zlatého pásma a s ním i nejvyšší bodové ohodnocení ze všech českých těles napříč komorními, souborovými a orchestrálními kategoriemi.

Všem soutěžícím i jejich pedagogům gratuluji k vynikajícím výsledkům a děkuji jim za reprezentaci našeho města Havlíčkova Brodu na mezinárodní úrovni.