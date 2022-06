V I. kategorii vybojovala ohodnocení zlatého pásma Anežka Veletová. Akordeonistky Johanka Juklová a Adéla Tomášková vyhrály ve svých kategoriích rovněž zlaté ohodnocení. V VI. kategorii středních škol si z Rajeckých Teplic stříbrné ohodnocení dovezly Kristina Veletová a Aneta Glattová. Akordeonové trio (A. Glattová, J. Juklová, A. Tomášková) získalo rovněž stříbro.

Ve dnech 24. až 27. května se uskutečnil v chorvatské Pule 45. ročník Mezinárodní akordeonové soutěže. Soutěžního klání se zúčastnilo 130 akordeonistů z dvanácti států Evropy, Litvy a Číny. Mezi těmito akordeonisty soutěžila i Liliana Beránková ( ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod, třída uč. Ivany Laštovičkové), Nikol Černíková a Eliška Koťarová (SZUŠ Havlíčkův Brod, třída uč. Ivany Laštovičkové) a Michaela Šrámková (bývalá žákyně ZUŠ J. V. Stamice Havl. Brod, dnes posluchačka Pražské konzervatoře).

V silně zastoupené A1 kategorii předvedla úžasný muzikální výkon Nikol Černíková, za který si vybojovala 1. místo s nejvyšším bodovým ohodnocením kategorie a pohárem vítěze kategorie do jedenácti let. V B1 kategorii vyhrála 1. cenu a 3. nejvyšší bodové ohodnocení kategorie Eliška Koťarová. V C1 kategorii předvedla skvělý muzikální e technický výkon Liliana Beránková, za který od poroty získala 1. místo s nejvyšším bodovým ohodnocením kategorie a pohárem vítěze kategorie do patnácti let. V E kategorii do devatenácti let zahrála výborný muzikální výkon Michaela Šrámková. I přes kolizi se svým akordeonem vybojovala 2. cenu.

Paní učitelka Ivana Laštovičková si přivezla z Puly trojnásobné ohodnocení pedagoga za přípravu svých žáků.

Všem akordeonistům blahopřeji k úspěchu v soutěžích a děkuji jim za reprezentaci našeho města Havlíčkova Brodu na mezinárodní úrovni, velké poděkování za vynikající přípravu patří paní učitelce Ivaně Laštovičkové a paní učitelce Markétě Laštovičkové.

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ

Foto - Pula 2022: zleva Eliška Koťarová, Michaela Šrámková, paní uč. Ivana Laštovičková, Liliana Beránková, Nikol Černíková