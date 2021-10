Anna K. přijede do Chotěboře. Světlo rozezní sokolovnu a emoce nebudou chybět

Koncerty. Kulturní akce, které diváci a posluchači během karantény postrádali ze všech nejvíc. Od loňského roku je už nikdy nebudeme brát jako samozřejmost. O to víc bychom měli využít příležitosti. Co třeba vyrazit na koncert Anny K. do Chotěboře?

Tři nominace na vítězství v 29. ročníku hudební ankety Žebřík získala zpěvačka Anna K. | Foto: Petr Tibi