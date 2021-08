O čem je kniha?

Zjednodušeně je kniha o dvou protagonistech, který každý po svém, a každý ve své době, chtějí začít nanovo a zapomenout. Je ale Austrálie dost daleko? Jde to vůbec?

Myslíte si, že takových knížek už bylo?

Doufám, že ne. Ano, každý chce na něco zapomenout. Každý doufá, že někde 'tam' to bude lepší. Koneckonců, Austrálie se k tomu zdá jako dostatečně vzdálené místo. Chtěla jsem, aby tahle kniha byla o mnohem víc než jen o objevování Austrálie. Tam, kde volá moře je zdánlivě jen o mladé Češce, co na druhé straně světa, tváří tvář jiné kultuře, historii a přírodě, najde mnohem víc, než jen zapomnění. Je ale také o velmi aktuálním tématu dvojí identity, dvou domovech, dvou kompletně odlišných kulturách a dvou srdcích na velmi od sebe vzdálených místech.

Románový příběh o životní cestě Tam, kde volá moře napsala Alaxandra Synac. Žije deset let v Austrálii.Zdroj: se souhlasem Alexandry Synac

Je to cestopis?

Ano a ne. Je to v první řadě románový příběh o životní cestě. A jako na každé cestě, i na této se objeví střípky z historie (samozřejmě australské), zajímavosti popisující australskou kulturu, její lidi a mnohá typicky ikonická australská místa. V tom si myslím, že je kniha jiná od běžného románu. Sama mám ráda historii a zajímavosti, a tak jsem chtěla, inspirována úžasnými knihami pana Stingla, se o ně podělit. Navíc je kniha doprovázena hrstkou mých fotografií, které doufám, že čtenáři přiblíží tuto nádhernou zem.

Pro koho kniha je?

Pro všechny, kdo rádi cestují. Pro ty, kdo si myslí, že tráva je za plotem vždycky zelenější. I pro ty, kteří se nechávají rádi inspirovat vzdálenými místy. Zkrátka, 'Tam, kde volá moře' je pro všechny, kdo rádi lidské příběhy ze života, i pro ty, co sní o cestování, o moři, plážích a vzdálených zemích.



Proč jste knihu napsala?

Ona se ta knížka napsala sama. Zpětně to vidím, že ten příběh chtěl ven. Myšlenka se asi zrodila před lety v českému Sokolu v Melbourne a v Sydney, kde jsem poslouchala různé příběhy prvních emigrantů do Austrálie. Velmi se mě jejich příběhy dotkly a už se mnou zůstaly. Uvědomila jsem si, že nás, co žijeme v zahraničí, všechny něco spojuje - láska a stesk po domovině. A pak samozřejmě fakt, že když jsem přijela do Austrálie, tak jsem o ní vůbec nic nevěděla.



Kdo jste?

Tak to ještě nevím. Jsem obyčejná holka z jižní Moravy, co odvál vítr pryč z naší kotliny. O svém životě v Anglii i Austrálii a objevování s tím spojeným, jsem chvíli psala blog nebo články pro časopisy. A jelikož sama žiju přes 25let v zahraničí, tak podobná životní cesta se snahou začít nanovo, na jakou se vydávají mí protagonisté v Tam, kde volá moře, je docela blízké téma. Sama jsem pořád na takové cestě.

Románový příběh o životní cestě Tam, kde volá moře napsala Alaxandra Synac. Žije deset let v Austrálii.Zdroj: Alexandra Synac

Mé toulání lze sledovat na Instagramu zde.

Alexandra Synac