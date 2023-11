Předvánoční čas je časem na pomoc druhým. Už po páté v řadě se v jihlavském hotelu EA Businnes koná charitativní bazar Moci Pomoci. Ten dávají dohromady sestry Dvořákovy. Stejně jako loni nákupem oblečení a doplňků v prostorách hotelu lidé podpoří živočichy v záchranné Stanici Pavlov.

Bazar Moci Pomoci pomůže v pavlovské záchranné stanici zlepšit život ohroženým zvířátkům. | Foto: se souhlasem Moniky Brothánkové

„V loňském roce návštěvníci bazaru myšlenku podpořit právě záchrannou stanici v Pavlově velmi kvitovali. Takže když jsme se letos rozhodovali, koho prostřednictvím charitativního bazaru podpoříme, volba byla jasná. Spolupráce s Pavlovem je prostě radost,” uvedla za organizátory bazaru Helena Dvořáková.

V předchozích ročnících pomáhal charitativní bazar například Domácímu hospici Vysočina nebo Sdílení Telč. „Všude je podpora zapotřebí, proto si velmi vážíme, že už po druhé se organizátoři rozhodli směřovat podporu právě naší stanici,” okomentoval ředitel Zbyšek Karafiát, který bazar navštíví v pátek 1. prosince, aby nasál atmosféru a přivezl do Jihlavy na prodej nástěnné kalendáře pro rok 2024 s profesionálními fotografiemi zvířat z Pavlova.

Vybraná částka ze zapečetěné pokladničky půjde do Stanice Pavlov přes oficiální veřejnou sbírku Zvíře v nouzi, kam je možné přispět na jednotlivé záchranné stanice po celé ČR. „Podporu proměníme v krmivo pro zvířata, nakoupíme potřebné vybavení nebo třeba speciální mléko pro mláďata ježků, které je finančně nákladné,” doplnil ředitel Karafiát s tím, že každá pomoc se počítá. Vloni se vybralo přes 30 tisíc korun.

„Postupně v Jihlavě budujeme tradici a lidé už o nás vědí. Zájem darovat oblečení, doplňky a jiné věci nás velmi těší. Například nám jedna rodina přivezla dvojkombinaci kočárku spolu s autosedačkou. To je úžasné. Věci mohou lidé do hotelu nosit do 30. listopadu. Pak vše připravíme a v pátek 1. prosince v deset hodin dopoledne otevřeme dveře nakupujícím,” upřesnila jedna z organizátorek Pavla Dvořáková s tím, že v pátek i v sobotu bude v prostorách hotelu bazar otevřený od 10.00 do 18.00 hodin.

Neprodané oblečení a doplňky zamíří přes Centrum humanitární pomoci dále potřebným. Příchozí nakupující se mohou těšit na kavárnu s domácími dobrotami.