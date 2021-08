Lidunka, která letos oslaví své 26. narozeniny, se od narození potýká s vážným tělesným a mentálním postižením. V boji s nemocí je pro ni velkou oporou rodina, především maminka, která o dceru denně pečuje. Mateřské centrum Zvoneček při Oblastní charitě Havlíčkův Brod se proto rozhodlo Lidunku a její rodinu podpořit. Výtěžek z akce pomůže dofinancovat nákup nového vozu, bez kterého se Lidunka neobejde. Akci podpoří herečka Vanda Hybnerová.

Charitativní bazárek na podporu těžce handicapované Lidunky. Patronát nad akcí převzala herečka Vanda Hybnerová | Foto: Oblastní charita Havlíčkův Brod

Sběr věcí odstartuje 2. srpna, a kromě oblečení mohou lidé do mateřského centra nosit také boty, kabelky a nejrůznější doplňky. „Sídlíme v budově AZ centra a po celý týden tu budeme k dispozici v pracovní dny od 8.00 do 12.00 hodin nebo v jiný čas po telefonické domluvě,“ informuje vedoucí Mateřského centra Zvoneček Anna Doleželová s tím, že darované věci následně přeberou a ty nejhodnotnější ocení. „Bazárek zahájíme v pondělí 16. srpna v 17.00 hodin v prostorách AZ centra módní přehlídkou. Kromě modelek se na pódiu objeví také maminka Lidunky, která hostům přiblíží příběh své dcery,“ uvádí Anna Doleželová. Prodej věcí potrvá minimálně týden. „Zájemcům bude Bazárek otevřený od úterý 17. srpna do pátku 20. srpna vždy od 8.00 do 17.00 hodin nebo jindy po telefonické domluvě,“ upřesňuje Anna Doleželová s tím, že vybrané věci lidé mohou zakoupit za dobrovolnou, nejhodnotnější kousky pak za předem určenou cenu, a podpořit tak Lidunku a její rodinu.