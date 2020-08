Pozor změna: Besedu s Vaškem Beránkem přesouváme z pondělí 3. srpna na jiný termín, o kterém vás budeme s předstihem informovat. Důvodem změny je mimořádné opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina, kdy od 29. 7. jsme povinni v sociálních službách nosit roušky.

Beseda s Vaškem Beránkem s euksuteční v jiném, náhradním termínu. | Foto: archiv Oblastní charita Havlíčkův Brod

Chtěli bychom, aby setkání bylo pro nás všechny příjemné, a proto doufáme, že se situace související s výskytem COVID – 19 brzy uklidní. Navíc zakrytí rouškami bychom neviděli, jak se tváříme a co si myslíme, a to by v případě takovéhoto setkání byla škoda.