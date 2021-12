V pátek 26. listopadu jsme instalovali do kašny vánoční novinku. Betlém, který pro nás vyrobili žáci Základní umělecké školy Chotěboř. Kašna bude rozsvícena v neděli společně se stromečkem. Nám se betlém moc líbí a věříme, že se vám bude líbit také. Už v pátek jsme se naladili na vánoční notu a rozsvítili osvětlení na kině Družba, sídle CEKUSu.

Od pátku je opět připravena Ježíškova poštovní schránka. Najdete ji na náměstí T.G.M. a už čeká na dopisy od dětí. Letos jsme pro ně připravili také dopisní papír. Ten je k vyzvednutí na podatelně městského úřadu, v informačním centru a v knihovně. Můžete ho také stáhnout na našem webu v dokumentech CEKUS, tady je odkaz https://www.cekus.eu/wp…/uploads/2018/03/Mily-Jezisku.pdf

Napsané dopisy mohou děti vhazovat do schránky, kterou mají na starost pracovnice infocentra. S Ježíškem jsou domluvené, že mu všechnu korespondenci od dětí předají včas a bez meškání. K řádnému splnění všech přání je ale potřeba, aby malí pisatelé čitelně vyplnili své jméno, adresu a telefon rodičů. To kdyby byly nějaké nejasnosti. V opačném případě Ježíšek nemůže zaručit, že vše stihne vyřídit včas. To ale, jak víme, tvrdí každý rok. A zatím vždy vše zvládl na jedničku. Tak a teď už jen rychle usednout k psacímu stolu a začít psát!

CEKUS Chotěboř