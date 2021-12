Betlémské světlo dorazilo na nádraží ve Světlé nad Sázavou

Čtenář reportér Čtenář

Sobotní ranní rychlík Českých drah R988 Vysočina z Brna do Prahy vezl vzácný poklad, Betlémské světlo. V ten den brněnští skauti rozváželi vlaky to drahocenné světýlko po celé naší vlasti. Stanice našeho havlíčkobrodského okresu, do kterých světlo zavítalo, byly Přibyslav, Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou, Golčův Jeníkov město.

Brněnští skauti rozváželi vlaky v sobotu 18. prosince drahocenné světýlko po celé naší vlasti. Do Světlé nad Sázavou dorazil rychlík přesně dle jízdního řádu v 8.16 hodin ráno. | Foto: jiv