O výstavu betlémů lidé nepřijdou v Přibyslavi ani letos. Většinu betlémů si mohou lidé prohlédnout za okny městského muzea, ale i uvnitř.

Výstava betlémů za okny muzea v Přibyslavi | Foto: Marie Bažíčková

Výstava betlémů je u nás v muzeu každý rok, ale většinou bývá nahoře v patře. Tento rok ji máme poprvé ve výstavní síni, je to připravené pro lidi za okny, aby výstavní síň nebyla prázdná. Naplánovali jsme to takto, protože jsme do poslední chvíle nevěděli, zda budeme moci otevřít, nebo ne,“ informovala Marie Blažíčková z městského muzea. Za okny si lidé mohou prohlédnout okolo třiceti betlémů. „Od půl čtvrté odpoledne až do rána jsou vystavené exponáty navíc nasvícené,“ láká Marie Blažíčková. Výstava za okny potrvá do šestého ledna. Zhruba patnáct betlémů si lidé mohou prohlédnout i v muzeu v patře Kurfürstova domu. Otevřeno máme od pondělí do pátku od 8 do 12 a od 13-16 a v sobotu od 9 do 11, neděle je zavřeno.