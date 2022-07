V uplynulých dnech ve stanici našlo azyl srnče Ferdinanda, pro přátele Ferda. Byla u mrtvé maminky, která si po nárazu do oplocenky zlomila vaz. Start do života měla sice smutný, ale malá se má čile k světu a hezky pije. Pořád platí to, že pokud srnče v klidu leží a matku nevidíme, vše je v pořádku.