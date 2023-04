V sobotním utkání 20. kola moravskoslezské divize D staršího dorostu se na chotěbořském stadionu utkali hráči FC Chotěboř a SK Líšeň B. V průběhu zápasu jsme viděli mnoho zajímavých momentů a zvratů, které udržely diváky v napětí až do posledních minut utkání. Jaké byly reakce trenéra domácího týmu Martina Jakeše na výkon svých hráčů? To se dozvíte v následujícím hodnocení.

Dorostenci Chotěboři (ve žlutém) obrali papírové favority z Líšně o jeden bod. | Foto: Aleš Bažout

Po výsledkově nevydařeném zápase proti Vyškovu jsme přivítali doma druhý tým divizní tabulky. Chtěli jsme zabojovat a zkusit vzít Líšni nějaký ten bod. Prvních 17 minut jsme Líšeň překvapili a byli jsme aktivnějším týmem. Ve 14. minutě se ocitl ve velké šanci Bažout, ale brankáře nedokázal prostřelit. Postupem času se hra vyrovnala a soupeř měl mírně navrch. Líšeň se přes naši obranu nemohla pořádně dostat vyjma dvou standardních situací, ale ty jsme bezpečně zvládli.

Ve druhém poločase jsme chtěli býti stále aktivní, nechtěli jsme jim nechat prostor pro kombinaci. V 60. minutě přišla odměna v podání přímého kopu, když se z 25 metrů trefil krásně Fiedler 1:0. V 63. minutě se následně ve velké šanci ocitl Šimon, ale brankáře nedokázal tváří v tvář překonat. Bohužel po standardní situaci v 65. minutě se prosadil Navrátil 1:1. Hra měla do konce zápasu spád a po faulu ne faulu zahrávala Líšeň v 86. minutě přímý kop. Po zahrané situaci se ve vápně nejlépe zorientoval Kamoj 1:2. Kluci se nechtěli smířit s touto situací a ze všech sil se snažili zápas vyrovnat. V 92. minutě přišel za obranu krásný míč a Císař se nemýlil 2:2. Jsem opravdu rád, že jsme to byli spíše my, kdo měl jasnější gólové příležitosti než náš soupeř. Vzhledem k vývoji celého zápasu si myslím, že remíza je více než spravedlivá. Pokud bych měl shrnout náš výkon do jedné věty, tak by zněla takto: Obětavý, týmový výkon plný bojovnosti, poctivosti a pracovitosti, které vykompenzovaly naše drobné nedostatky."

Sestava FC Chotěboř: Mašek – Málek, Mrtka, Císař, Gregor, Bažout, Dymák, Fiedler, Šimon, Jindra, Křivský. Střídající: Prokš, Voda, Němec, Souček, Kovář. Sestava SK Líšeň B: Kulík – Kamoj, Fröhlich, Crha, Havlát, Štoss, Sedlák, Linger, Horčička, Duchoň, Navrátil. Střídající: Levínský, Hála, Komosný, Vitoslavský, Labuda. Střelci: 60. Fiedler Jiří, 65. Navrátil Tomáš, 86. Kamoj Jan, 90. Císař Matěj

Aleš Bažout