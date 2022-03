Podpořit Ukrajinu vystoupením se rozhodli brodští Tuesday Tunes, ostřílení Našrot, jihlavští rapeři Pio Squad s celou živou kapelou a multižánroví Terne Čhave. Všechny kapely přitom vystoupí bez nároku na honorář. Stejně tak se akci rozhodli podpořit brodští zvukaři Sound Control a Klub Oko.

Nejen Broďáci pak můžou sbírku podpořit svojí přímou účastí na akci. Vstupné je 200 korun s tím, že lze přispět jakoukoliv vyšší částku. Na místě budou také kasičky a merchandise na prodej. I z něj půjdou veškeré peníze na pomoc Ukrajině.

"Agrese Ruska nás šokovala. Svoboda a demokracie jsou podle nás jedny z nejdůležitějších hodnot, které si musíme bedlivě hlídat. Ruský režim ale tyhle hodnoty na Ukrajině právě teď bourá. A v sázce nejsou jen hodnoty, ale hlavně lidské životy. Vybrali jsme proto tři organizace, které se specializují na různé formy pomoci, a ty podpoříme tím, co umíme - muzikou. Předem děkuju každému Broďákovi, který ve čtvrtek na koncert přijde a bude se tak na pomoci Ukrajině podílet." říká za iniciativu Show Your Help Ervín Hausvater.

Show Your Help