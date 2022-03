Brodští turisté vyrazili na Petřínskou rozhlednu do Prahy

Magické datum 22. 2. 2022 přímo nabízelo i nějakou super vycházku. Při tvorbě plánu jsme si to ale neuvědomili, a tak se měla uskutečnit vycházka s názvem „Z Květnova do Lípy“, která by určitě také byla skvělá, ale zdála se nám tak nějak obyčejná. Po domluvě jsme se rozhodli uskutečnit symbolickou vycházku na Petřínskou rozhlednu v Praze.

Výlet na Petřín | Foto: Lenka Žáková