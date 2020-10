Mnohé zdravotní potíže pomohou vyřešit bylinky, které běžně rostou na louce, v zahradě nebo v květináči. Obrovskou moc však mají i houby. Víte, čím nahradit cukr?

Mnohé zdravotní potíže pomohou vyřešit bylinky, které běžně rostou nalouce, v zahradě nebo v květináči.Ilustrační snímek. | Foto: Veronika Kučerová

Meduňce lékařské se dobře daří v každé zahrádce i v květináči. Je to víceletá bylinka a dokud roste a nekvete, její lístky můžeme sbírat klidně i každý den. Čím častěji, tím intenzivněji bude meduňka růst. Z meduňky je dobrý čaj nebo ji můžete přidávat do domácí limonády. Tato bylinka podporuje trávení, působí proti zvracení a průjmu, křečím a nadýmání. Celkově uklidňuje, harmonizuje organismus, má silné antidepresivní účinky, zlepšuje koncentraci i myšlení. V případě potřeby se dá použít k vyvolání pocení a snížení horečky. Je účinná při nachlazení, menstruačních potížích, migréně, závratích a šoku, ale využít se dá i v kuchyni na dochucení drůbeže či ryb. Nejúčinnější je čerstvá, následuje sušená varianta. Přestože se dá použít i do vaření, kde spíše předá své chutě, látky prospěšné pro zdraví organismu se vařením zničí.