Kromě knih jeho fotografií (čínských i českých) a pár výstav se mu podařilo v roce 2013 propracovat na titulní stranu prestižního odborného šanghajského časopisu SHANGHAI PHOTOTOGRAPHY s fotkou k čtyř - stránkovému článku Art family of Peter Khorv manor (viz příloha, Peter Khorv = Petrkov u Svatého Kříže jižně od Brodu). Richardovi se povedlo na poslední chvíli nafotit syny Bohuslava Reynka Jiříka a Daníka v prostředí "zámečku" i s pověstnými kočkami (= spřátelil se s nimi, byl také na pohřbu prvního z nich)…Tohle na výstavě asi nebude. Možná v jiném kontextu…Výřez z fotky na titulní straně SHANGHAI PHOTOGRAPHY přenesl Richard na titulní stranu knihy ČLOVĚK fotoportréty (Zhiyi Cai fotografie, Zdeněk Hrabica řádky, Havlíčkův Brod 2018)…

A nedávno (loni nebo předloni?) byl Richard jmenován profesorem ateliéru fotografie šahghajské designové vysoké školy. Mimochodem ŠANGHAJ má nyní 27 milonů obyvatel. Skoro jako Praha.

Blbý je, že zrovna řádí (hlavně v médiích) ten korunavirus. Taky pozoruju, že nějak moc utrácím…

A koruny se pak bleskurychle rozkutálejí. Asi budu muset přejít na jinou měnu. Třeba platit zlotem a inkasovat měďáčky. Inu preventivní opatření. Richard byl v Číně naposled v létě 2019. U mě byl mezi svátky o Vánocích, ale snad jsem ho moc nenakazil. A nezkazil vůbec. To snad ani nejde.

A možná přijde na vernisáž i jeho syn Honzík. Virtuozní klarinetista. Sice studuje prvním rokem práva na UK Pha. Ale třeba nám něco zahraje…Nejlíp nějakou pandurskou! Česky umí skvěle, líp než čínsky, ale to nedokážu posoudit. Takže umí česky líp než já. A to jsem češtinář, bejvalej, ale přece jen …Komu čest, tomu šest…

A samozřemě, že jsem ve střetu zájmů jako obvykle /to už je takový můj koníček/, neboť jediný = první a asi také poslední můj sochařský katalog dal dohromady Richard, vydal jej v Šahghaji (bohužel česky, čínsky by to bylo lepší, stejně to nikdo nečte)… Ale ta tiráž je skvělá (Úvodní text :Zdeněk Hrabica, Grafická úprava a zpracování: Li Tian, Fotografie: Cai ZhiYi, Tisk: Shanghai Xchien Trading Co., Ltd, 2014 Šanghai, Čína). Šlo to na dračku… Inu země draků…

Radomír Dvořák