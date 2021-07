Ze Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod se soutěže zúčastnili Miroslav Kružík, Viktor Stocker a Anna Zajíčková ze třídy paní učitelky Markéty Laštovičkové a dále pak Liliana Beránková, Anežka Veletová a Kristina Veletová ze třídy paní učitelky Ivany Laštovičkové. Naše bývalá žačka ZUŠ Michaela Šrámková soutěžila za Pražskou konzervatoř. Soukromou Základní uměleckou školu Havlíčkův Brod reprezentovala Nikol Černíková ze třídy paní učitelky Ivany Laštovičkové.

V 1.C kategorii do devíti let vybojovala Nikol Černíková 4. místo. V 1.D kategorii do deseti let získala Anežka Veletová 2. místo. Viktor Stocker soutěžil v 2. kategorii zábavné hudby do dvanácti let a v 3. kategorii vážné hudby do dvanácti let, v obou kategoriích obdržel 1. místo. Ve 4. kategorii zábavné hudby do čtrnácti let vybojovala Liliana Beránková 2. místo. V 6. kategorii zábavné hudby do šestnácti let získala Kristina Veletová 1. místo. V 8. kategorii zábavné hudby do osmnácti let obdržela Anna Zajíčková 2. místo a Miroslav Kružík 4. místo. V 9. kategorii vážné hudby do osmnácti let získala Michaela Šrámková 1. místo.

Postup na CMA, jednu z nejprestižnějších světových akordeonových soutěží, za své skvělé výkony získali: Viktor Stocker, Kristina Veletová, Anna Zajíčková a Michaela Šrámková.

Všem akordeonistům blahopřeji k úspěchu v soutěži a děkuji jim za reprezentaci našich škol na národní úrovni, velké poděkování za vynikající přípravu patří také paní uč. Ivaně Laštovičkové a paní učitelce Markétě Laštovičkové. Postupujícím instrumentalistům přeji úspěch v celosvětové konkurenci!

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ Havlíčkův Brod