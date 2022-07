V oslavném duchu probíhá 10. ročník mezinárodního festivalu současného tance, pohybového divadla a nového cirkusu KoresponDance. Poté, co se úspěšně odehrála jeho rozehřívací pražská část, přenese se hlavní dění již tradičně do města Žďár nad Sázavou, kde se taneční umění bude snoubit s geniem loci tamního zámku a přilehlých míst. Tentokrát ve dnech 14. až 17. července. Největší site-specific festival současného tance v České republice je zároveň jedním z klíčových projektů regionu Vysočina. Pro svůj jubilejní ročník nachystal mimořádný program plný zvučných zahraničních i tuzemských jmen s cílem potěšit rozmanité publikum všech věkových skupin. Kromě žďárského zámku a dalších městských lokalit zve rovněž do industriálního prostředí tamní továrny.

Program festivalu Pátek 15. července 16.00 Představení dětí z Tvořivého tábora KoresponDance, Jablečný sad (Forota) 16.00 Bollwerk - DOWNHILL, Zelená hora 17.00 Cirque Inextremise: Damoclès, Jablečná sad (Forota) 17.45 Slavnostní zahájení festivalu, Jablečný sad (Forota) 18.30 Bollwerk - DOWNHILL, Zelená hora 18.30 Streets of Žďár, 3. nádvoří 18.45 Markéta Stránská & Jean Gaudin: … Or to Be, Oválný sál (Prelatura) 20.00 Streets of Žďár, 3. nádvoří 20.30 Andrea Alustri: MATERIA, Konvent 21.00 James Batchelor & Collaborators: Metasystems, Továrna Tokoz 22.00 Josef Nadj: OMMA, Pilák/Amfiteátr Sobota 16. července 15.00 Bollwerk - DOWNTOWN, Továrna Tokoz 15.45 Galit Liss: I'M HERE 1, Sádky 16.00 Streets of Žďár, 3. nádvoří 16.00 James Batchelor & Collaborators: Metasystems, Továrna Tokoz 17.00 Cirque Inextremise: Damoclès, Jablečná sad (Forota) 18.15 Galit Liss: I'M HERE 1, Sádky 18.30 Maria Nurmela: Closer to the Wild Heart, Sklepení 18.45 Streets of Žďár, 3. nádvoří 19.30 Bollwerk - DOWNTOWN, Továrna Tokoz 19.30 Markéta Stránská & Jean Gaudin: … Or to Be, Oválný sál (Prelatura) 20.00 Cirque Inextremise: Damoclès, Jablečná sad (Forota) 20.30 James Batchelor & Collaborators: Metasystems, Továrna Tokoz 20.45 Maria Nurmela: Closer to the Wild Heart, Sklepení 21.30 Hippana.Maleta: RUNNERS, Pilák/Amfiteátr 22.00 Marije Nie’s Poetry of Steps: Trav’lin Light in Darker Days, Jablečný sad (Forota) Neděle 17. července 15.00 Bollwerk - DOWNRIVER, Pilák 15.00 James Batchelor & Collaborators: Metasystems, Továrna Tokoz 15.30 Galit Liss: I'M HERE 1, Sádky 15.30 Maria Nurmela: Closer to the Wild Heart, Sklepení 16.00 POCKETART (CZ): Treatment of Remembering, Pilák/Amfiteátr 16.15 Škola tančí, Jablečný sad (Forota) 16.45 Streets of Žďár, 3. nádvoří 17.15 James Batchelor & Collaborators: Metasystems, Továrna Tokoz 17.30 Bollwerk - DOWNRIVER, Pilák 17.30 Galit Liss: I'M HERE 1, Sádky 17.30 Maria Nurmela: Closer to the Wild Heart, Sklepení 18.15 Andrea Alustri: MATERIA, Konvent 18.15 Streets of Žďár, 3. nádvoří 18.30 POCKETART (CZ): Treatment of Remembering, Pilák/Amfiteátr 19.30 Marije Nie’s Poetry of Steps: Trav’lin Light in Darker Days, Jablečný sad (Forota) 21.00 Hippana.Maleta: RUNNERS, Pilák/Amfiteátr

„Pozvali jsme jedenáct skupin a produkujeme pět projektů. Jedná se o nový cirkus plný překvapení, intimní současný tanec anebo setkání s různými kulturami. Zejména doporučuji představení OMMA, které vytvořil světový tanečník a choreograf Joseph Nadj pro osm afrických umělců, pocházejících z osmi různých zemí. Jde o kulturní konfrontaci plnou energie, humoru, citlivosti a síly. Pak magické představení Materia, kde Andrea Salustri přetváří pohybové umění v iluzi prací s obyčejnou hmotou, polystyrenem, s níž tvoří neuvěřitelné světy a příběhy. Dále si nenechte ujít novocirkusovou performanci Runnes, kterou vytvořila skupina Hippana.Maleta: žongléři v ní promlouvají o svém životě v kontinuálním běhu, zatímco jsou nečekaně řízeni hudbou. Ale i další česká a zahraniční představení budou neméně poutavá! Letošní program je skutečně pestrý s ambicí oslavit desetileté výročí, jak se patří! “ láká na žďárský KoresponDance jeho ředitelka Marie Kinsky.

Festival 14. července zahájil mezinárodní taneční projekt BeInternational, kdy mladí choreografové v několika speciálních site-specific představeních zcela změnili tradiční pohled na ulice Žďáru a nečekaná místa. Podobně jako při první, červnové části festivalu v Pražské kabelovně si i v rámci žďárského festivalu klade jeden z jeho hlavních projektů ambici spojit ale i konfrontovat umění s industriálním prostředím. Australský choreograf James Batchelor zapojí do svých Metasystémů ve žďárské továrně TOKOZ přímo její zaměstnance, aby veřejnosti nabídl zcela výjimečný pohled na to, jak zde probíhá jejich každodenní práce.

Vedle prvního z letošních témat, kterým je Továrna v pohybu, probírá 10. ročník festivalu další z důležitých i palčivých témat současnosti, jímž je Voda. Do této dramaturgické linky se mimo jiné zapojí i jedna z unikátní site-specific trilogie uskupení Bollwerk, které vystoupí přímo ve vodě, a to v rekreačním areálu Pilák. V dalších představeních nás ale také zavede na magickou Zelenou horu i do továrny TOKOZ. Přítomní se stanou diváky i aktivními účastníky a získají novou perspektivu, jež jim pozmění vnímání městské reality. Cirque Inextrémiste si budou pohrávat s rizikem a prostřednictvím interaktivního představení Damoclès pomohou získat publiku kontrolu nad jeho komfortní a nekomfortní zónou. Výsledek bude jistě poutavý i napínavý.

Katarzní bude duet performerky Markéty Stránské a tanečníka a choreografa Jeana Gaudina. Inscenace Or to Be reflektuje tísnivou prázdnotu, kterou současný svět zažívá za hutného doprovodu neustálé komunikace a nekonečného vršení zážitků. Streets of Žďár, to je site-specific mezinárodní setkání mladých umělců, které v sobě propojuje sborový zpěv, klasickou hudbu, architekturu a street dance a rozezvučí i roztančí nádvoří zámku.

O tom, že s tancem je možné začít prakticky kdykoliv, přesvědčí izraelská choreografka a performerka Galit Liss. Ve svém projektu I’m Here 1 vykouzlí nečekanou taneční podívanou, jejímiž aktérkami se stanou seniorky z Vysočiny. Připojí se i dámy z Izraele, které vystupují ve většině jejích děl a přispějí ze svých zkušeností ke kulturní výměně. Mezi hlavními osobnostmi nebude chybět ani výtečná finská choreografka Maria Nurmela. Tentokrát přiveze svůj abstraktně intimní spektákl Closer to the Wild Heart. Osobitá poetika díla jde ruku v ruce s výraznou scénou a citlivým důrazem na křehkost lidského bytí a těla. Zároveň však utvoří zajímavý kontrast mezi prostorem a tanečnicí, monumentálním středověkým zámeckých sklepem a jemností ženského těla.

Prostor dostane také taneční koncert stepařky Marie Nije a její malé kapely. Koncert zároveň povypráví o neklidných začátcích stepu, jeho společných kořenech s jazzovou hudbou a divákům přinese souhru jazzového tria s tanečnicí. Čistý a brilantní tanec na sklonku festivalového programu ztvární úspěšná pražská tanečnice Johana Pocková se svým ženským kolektivem PocketArt. V projektu Treatment of Remembering se budou ženy prostřednictvím tance společně s diváky rozpomínat v čase, kdy člověkem vyčerpaná příroda již neexistuje.

Festival nezapomíná ani na děti. Ty s profesionálními umělci uvedou představení, v jehož středobodu budou obě z letošních témat – voda i průmysl, nebo se mohou zapojit do kreativně-vzdělávacího projektu Škola tančí. V průběhu celého festivalu bude probíhat i bohatý Doprovodný program. Ve filmové části se návštěvníci mohou těšit na dvacet tanečních filmů z jedenácti zemí včetně těch z produkce KoresponDance. Profesionální i běžné publikum včetně dětí pak dostane možnost zúčastnit se workshopů a masterclassů.

Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v síti GoOut nebo na místě. K dispozici je celodenní, víkendové i rodinné vstupné. Festival se koná za každého počasí.

Barbora Dušková