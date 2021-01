Centrum denních služeb Barborka a Adapta Jihlava - odlehčovací služba dostala už dva dny před Štědrým dnem dárky pro své klienty. Díky projektu Vánoce 2020 ledečských hasičů.

Hasiči obdarovali centra | Foto: SDH Ledeč nad Sázavou



Minulý rok jsme s projektem začínali, a o to to bylo těžší a plné obav, aby se splnila všechna přání a nikdo nezůstal bez dárku. Nakonec se nám podařilo vybrat všechny dárky, dokonce jsme do Havlíčkova Brodu vezli i něco navíc! Díky vám všem! Letošní ročník byl organizačně mnohem obtížnější. Ještě rok 2020 neskončil a už teď všichni víme, že na tento nelehký rok nikdo nezapomeneme. Díky pandemie COVID-19 jsme museli vše dobře zvážit, zda jsme schopni zajistit průběh projektu "Vánoce 2020" tak, aby nebyla porušena žádná hygienická opatření. Minulý rok se vše organizovalo na naší hasičské stanici, kam i mohli všichni dárci své dary nosit. To letos nebylo možné a vše proběhlo tzv. "home office". Dary byly předány individuálně, venku a tak, aby riziko nákazy bylo minimální. Bohužel i předání darů proběhlo pouze se zástupci obou služeb, abychom zajistili co nejmenší počet osob při předávání.

Věřím ale, že všechna tato opatření nebudou mít žádný vliv na radosti všech, kterým jsme letos mohli splnit jejich přání! Děkujeme všem dárcům, kteří nám pomáhají pomáhat druhým! Děkujeme všem zástupcům služeb, kteří nám pomohli, aby vše proběhlo, jak má! A veliké díky patří Jan Šimanovský a Dan Horký, že jsme to i letos zvládli! A to díky vám všem! Dovolte mi za všechny ledečské hasiče vám popřát šťastný nový rok 2021!

Jana Doležalová