Černé skládky a nepořádek. Děti z Havlíčkova Brodu uklízely svět

Děti ze školní družiny Základní školy Nuselská v Havlíčkově Brodě se v minulých dnech vydaly uklidit okolí. Zapojily se do akce Ukliďme svět, která se koná na území celé České republiky. Řídí se heslem: Cos do přírody přinesl, to si s sebou zase odnes. Podívejte se. Děkujeme za fotky Zuzaně Michálkové.

Základní škola Nuselská v Havlíčkově Brodě se zapojila do akce Ukliďme svět. | Foto: Zuzana Michálková

Ukliďme svět je dobrovolnická úklidová akce, jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Do takových úklidů se mohou zapojit celé rodiny i školy. Děti tak vedeme k získání potřebných návyků a je větší šance, že v budoucnu nebudou strůjci dalšího odpadu v přírodě. Velký dík patří Českému svazu ochránců přírody, který poskytl materiální podporu a metodickou pomoc. Také děkujeme všem sedmdesáti čtyřem statečným dobrovolníkům, kteří i přes nepřízeň počasí dokázali uklidit asi dvě stě kilogramů odpadu z našeho města. Zuzana Michálková