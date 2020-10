Poslední zářijovou středu se do Kavárny ve vile vrátily oblíbené cestovatelské besedy. Tentokrát přijela o své cestě do Malého Tibetu - provincie Ladakh, vyprávět a promítat své fotky jihlavská cestovatelka Katarína Ruschková. Více než dvouhodinovou přednášku, která se měla původně uskutečnit už v dubnu, si nenechalo ujít několik desítek lidí.

Cestovatelská přednáška Ladakh, cestovatelka Katarína Ruschková z Jihlavy | Foto: externista VLP

Moje cesta se odehrála na přelomu srpna a září 2019. Letěli jsme do Dillí a pak do Lehu, správního centra oblasti Ladakh. Po jednodenní klimatizaci jsme vyrazili na desetidenní trek, při kterém jsme překročili čtyři pětitisícová sedla, prošli část údolí Markhy, přešli do údolí Zanskaru, abychom se pak vrátili zpět do Lehu. Po jednodenním odpočinku vyplněném prohlídkou klášterů Hemis, Stakna a Tiksu jsme se vydali ještě na třídenní cestu na Stok Kangri, šestitisícovku v blízkosti Lehu. Za naše patnáctidenní putování jsme urazili přes 170 kilometrů, nastoupali 9800 metrů a o něco méně sešli. Bylo to nádherné a jsem šťastná, že jsem tam mohla být.