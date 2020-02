Necelých 20 minut od nahlášení trvalo hlídce operativního výjezdu MP zadržení pachatele přepadení, ke kterému došlo v neděli 27.10. ve večerních hodinách v městském parku poblíž plaveckého bazénu. Pomatené individum se zde vyřítilo na procházející ženu, po krátkém přetahování jí sebralo kabelku a zmizelo ve tmě…

Díky místní znalosti a zapojení kamerového systému se strážníkům podařilo podle celkem strohého popisu v ulici Chotěbořská podezřelého grázlíka (19) dopadnout. Nejenže se potvrdilo, že jde opravdu o onoho zbojníka, ale při zjišťování jeho totožnosti se ukázalo, že jde ještě navíc o celostátně hledanou osobu. Lapený sígr, podle předváděných divokých emočních zkratů patrně tvor z dimenze NSD, musel být na místě v mezích zákona poněkud zklidněn a jako podezřelý z trestného činu pak předán republikové policii. Následně se hlídce také podařilo v přilehlé části parku nalézt uloupenou kabelu a věci z ní pocházející, takže si na takto zajištěných stopách mohl smlsnout i přivolaný kriminalistický technik.

S čerty nejsou žerty

Odpoledne ve čtvrtek 5.12. zaujalo hlídku MP v ulici Bělohradská auto bez registračních značek, které přijelo na parkoviště před OD Kaufland. Jeho řidič (52), prahnoucí po akcích v Kaufu, absenci "espézetek" vysvětlil zvědavým četníkům opravdu polopatě - nemá údajně na přihlášení auta peníze!?!…Protože za jízdu s motorovým vozidlem, které vůbec nemá reg.značky (a je tedy bez pojištění a povinné technické kontroly, na což, to dá rozum, pochopitelně jistě taky nejsou finance) hrozí v rámci správního trestu i odebrání řidičského průkazu, byl svérázný šofér požádán o předložení příslušných dokladů. V tomto okamžiku ovšem bodrý venkovan naprosto triumfoval nad nechápajícími policisty a opáčil, že už žádný řidičský průkaz nevlastní, neboť mu prý byl přece ze zdravotních důvodů již dříve odebrán!?!?! "Tak to už přestává všechno!!!", řekli si pochopitelně strážníci a za uvedenou nezodpovědnost srandistovi teď zaslouženě hrozí sakramentská pokuta. A to má tento hříšník ještě štěstí, že o začínajícím mikulášském večeru skončil v rukách zákona a ne ve spárech pekelných. Zabavený řidičák asi hned tak neuvidí, protože co Peklo a jiné ouřady vrchnostenské jednou po právu schvátí, to už jen tak nenavrátí!!!

Drink´n´Drive

Přímo před zraky procházející hlídky MP nezvládl v sobotu 14.12. krátce před půlnocí opilý řidič (34) průjezd zatáčkou na křižovatce ulic Svatovojtěšská - Beckovského a naboural zde jedno z parkujících vozidel. Nijak se tím nezatěžoval a pokračoval v jízdě dál do ulice Trčkova, kde se hned za rohem nacházelo jeho bydliště. Zde zaparkoval, zhodnotil míru poškození svého auta (jím způsobená škoda na druhém z vozů ho pranic nevzrušovala) a vydal se k domovu…

Strážníci ale přidali do kroku a hazardérovi tak ještě na ulici zastoupila cestu ruka zákona. Noční pirát s naměřenou hodnotou 2,5 promile v cévním oběhu byl jako podezřelý z trestného činu "ohrožení pod vlivem návykové látky" předán na místě přivolané PČR.

Téměř na stejném místě a v tu samou noční dobu byl v neděli 5.1. přistižen další drink driver. Mladý muž (27) z Ukrajiny na sebe upozornil podezřelým způsobem jízdy a s výsledkem 1,8 promile se stal rovněž klientem přivolaných státních policistů.

O hloupém pistolníkovi

Celkem šokující pohled se naskytl operačnímu na monitoru MKS, když se v sobotu 18.1. po telefonickém upozornění na lince 156 zaměřil krátce před polednem na dolní část Smetanova náměstí. Zaregistroval zde totiž podivné individum, které drželo v ruce pistoli!!! A nejen to, podezřelý týpek (31) nejenže s reálně vyhlížejícím kvérem šermoval do všech stran a nacvičoval s ním palebné postoje, ale dokonce z něj i opakovaně střílel po lampě veřejného osvětlení. To vše za účasti ještě dalšího kumpána, přičemž se oba tímto defektním chováním evidentně bavili…

Pitomá zábava obou lobotomů skončila příjezdem nasměrované hlídky operativního výjezdu. Strážníci sice na místě zjistili, že jde naštěstí "pouze" o pistoli vzduchovou, jenže i manipulace s tímto druhem zbraně na veřejnosti má svoje strohá zákonná pravidla. Nelze ji nosil viditelně, střílet z ní za nedovolených podmínek a ještě jí navíc v tomto případě půjčovat dalšímu nezletilému pistolníkovi (14), který s ní dělá to samé. A tak byla tato známá figura (31) z místního portfolia nepřizpůsobivých našinců i se svojí bambitkou předána přivolané policii, která má agendu zbraní na starosti. Za uvedené porušení zákona hrozí paragrafy hříšníkovi správním trestem až 30 000 Kč.

A to má borec, který si to nejspíš vůbec neuvědomuje, celkem štěstí. V dnešní napjaté společenské atmosféře, kterou negativně gradují excesy různých šílených střelců a ozbrojených magorů, může totiž v podobné situaci příště namísto obsílky s pokutou odněkud přiletět třeba taky "9 milimetrů důraznejch argumentů"!!! Takže asi není moc bezva nápad pobíhat centrem města s pistolí v ruce!?!?!

Městská policie Havlíčkův Brod