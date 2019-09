Bohatý program proto začínal v evangelickém kostele na kraji obce slavnostní mší s požehnáním do nového školního roku a to jak přítomným dítkům, tak celé Krupské škole potažmo Chaloupkám.

Po právě uplynulých prázdninách, kdy panovala tropické vedra, bylo příjemné vlahé počasí, které zcela zřetelně ořízlo bezstarostné prázdninové lenošení a předznamenalo radostné učení, kdy bude třeba se trošku hýbat, aby se člověk zahřál. Že učení bude veselé a vůbec ne nudné, jasně ukázal farář David Šorm, který chaloupky představil ve žlutém chaloupeckém tičku s důležitým sdělením na hrudi: Brum, Bůůů, sss… Ano, Chaloupky učí malé i velké řeči přírody, čili jak se učeně říká environmentální výchovu. Ale sdělení na tričku rozumí i děti velmi malé.

Po mši se všichni procházkou přesunuli z kostela do Krupské školy, kde bohatě prostřený švédský-český stůl všechny nasytil.

A když byla břicha plná, začaly být plněny i hlavy. A to přednáškou Marka Drápala, který se úspěšně snaží žít životem skromným a své okolí a planetu vůbec nezatěžujícím. Není na to sám. Po boku má ženu a pět dětí. Ve svém domku v malé obci nedaleko Rychnova u Jablonce nad Nisou využívá slunce, na polích pěstuje zeleninu i obilí a zásadně jezdí všude na kole. Permanentní úsměv dokazuje, že to opravdu jde.

Po příjemně vyčerpávající přednášce a individuální poradenské službě jak na to, proběhlo další pásmo slov a obrázků, tentokráte z historie i současnosti Chaloupek jako takových.

Příjemné zakončení neděle proběhlo pochopitelně komentovanou procházkou po ukázkové přírodní zahradě v režii Ivy Kopecké.

Jan Uher