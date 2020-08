Původní jarní termín odsunula opatření související s šířením koronaviru, proto se letošní Bazárek uskuteční ve čtvrtém srpnovém týdnu, od 24. srpna. „Bazárek zahájíme v pondělí 24. srpna v 17 hodin v prostorách Mateřského centra Zvoneček v Havlíčkově Brodě módní přehlídkou. Výtěžek z celotýdenního prodeje oblečení poputuje na pomoc Klárce, která v dubnu 2019 podstoupila transplantaci kmenových buněk,“ uvedla zástupkyně ředitele Oblastní charity Havlíčkův Brod Markéta Jedličková.

Bazárek podpoří sopranistka z Vysočiny Miroslava Časarová

Osobně se slavnostního zahájení Bazárku zúčastní také sopranistka Miroslava Časarová, která pochází z vesničky Křepiny nedaleko Lipnice nad Sázavou. Vystudovala gymnázium v Humpolci, Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a zpěv na Pražské konzervatoři. Je laureátkou několika prestižních celostátních i mezinárodních soutěží a zpívala v Římě, Vatikánu, Paříži nebo Trentu. Je sólistkou Hudby hradní stráže a Policie České republiky, členkou divadla Rockopery a hostuje v mnoha českých divadlech. Velký úspěch sklidila na sociálních sítích před letošními Velikonocemi s Rusalčinou árií Měsíčku na nebi hlubokém proměněnou ve vtipné video komentující situaci zpěvačky-matky v domácí karanténě. „Moc ráda se s Klárkou a její maminkou osobně potkám a také jsem slíbila, že v rámci slavnostního zahájení zazpívám několik skladeb včetně populární Koronárie,“ prozradila sopranistka.

Pomoci můžete darováním oblečení i jeho nákupem

Pomoci může opravdu každý. Stačí, když proberete své skříně, objevíte zachovalé kousky oblečení, které už nenosíte, a vyprané a čisté je přinesete do sídla Zvonečku do budovy bývalé základní školy Rubešova, kde dnes sídlí AZ centrum. „Oblečení, ale také nejrůznější doplňky, kabelky, sportovní potřeby, knížky, hračky, pásky, boty nebo třeba školní potřeby můžete nosit od 10. srpna v pracovní dny od 8 do 12 hodin nebo v jiný čas po telefonické domluvě,“ informuje vedoucí MC Zvoneček Anna Doleželová s tím, že věci budou přijímat do 21. srpna, následně je přeberou, ty nejhodnotnější ocení a v týdnu od 24. srpna budou k prodeji. „Týdenní Bazárek zahájí módní přehlídka, na které dle aktuální zdravotní situace nebude Klára chybět osobně nebo minimálně vzkazem na dálku,“ doplnila Lubica Pleskačová.

„Bazárek bude všem zájemcům otevřený od úterý 25. do pátku 28. srpna vždy od 8 do 16 hodin,“ upřesnila vedoucí Zvonečku Anna Doleželová s tím, že vybrané věci si budete moci zakoupit za dobrovolnou, nejhodnotnější kousky pak za předem určenou cenu, a podpořit tak Klárku, která od svých dvanácti let statečně bojuje s leukémií. „Vybrané peníze využijeme na ozdravný pobyt s onkologickými dětmi pořádaný organizací HAIMA CZ, z. s., kam Klára v létě a v zimě dle možností jezdí a který byl dlouho jedinou možností, jak se Klára mohla potkat se svými vrstevníky,“ upřesnila maminka Kláry a dodala, že Klára udělala zkoušky na Obchodní akademii a Hotelovou školu v Havlíčkově Brodě na obor hotelnictví a od září se chystá nastoupit do školy.

V loni se pořádal charitativní Bazárek na podporu tříletého Sebastiánka, kterého postihla mozková příhoda, kdy utrpěl těžké postižení mozku. Podařilo se vybrat přesně 29 124 Kč, které se proměnily v potřebný a nákladný rehabilitační kočárek.

MONIKA BROTHÁNKOVÁ, Oblastní charita Havlíčkův Brod