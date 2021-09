Letošní Bazárek pomohl Lidunce. Mladá žena na podzim oslaví šestadvacáté narozeniny a od narození se potýká s vážným tělesným a mentálním postižením. Slavnostní zahájení se konalo v pondělí 16. srpna v prostorách AZ centra. Na pódiu se objevila také maminka Lidunky, která přiblížila příběh své dcery.

„Doktoři jí diagnostikovali epilepsii, dětskou mozkovou obrnu, mentální retardaci a růstovou poruchu. V pozdějším věku se k tomu přidal také autismus,“ popsala maminka Lidunky. A dodala, že auto je v tomto ohledu velkým pomocníkem. Na dálku také zazněl vzkaz herečky Vandy Hybnerové. Pozvala Lidunku na svůj ranč, aby si užila čas s koňmi, které jsou její i herečky společnou vášní.

Zahájení Bazárku ukončila módní přehlídka, na které modelky a modelové všech věkových kategorií předvedli outfity z darovaného oblečení. Poté se návštěvníci přesunuli o patro výš do prostor Zvonečku, kde si mohli vybrat něco pěkného na sebe, dokonce i ze šatníku Vandy Hybnerové. Tyto cenné kousky s vlastnoručně psaným věnováním herečky byly zájemcům k dispozici za vyvolávací cenu tisíc korun.

„Zájem o věci paní Hybnerové byl opravdu velký a všechny kousky se podařilo prodat. Čepici jejího tatínka Borise Hybnera si například odnesl starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl, který pro dobrou věc několikanásobně navýšil stanovenou vyvolávací cenu. Za to nejen panu starostovi ale i dalším, kdo Lidunku svým nákupem podpořili, moc děkujeme,“ pochvaluje si vedoucí Mateřského centra Zvoneček Anna Doleželová.

Darovaných věcí se sešlo opravdu velké množství. Ani přes prodloužení akce se vše nepodařilo prodat. Tyto věci tedy pomohou dalším potřebným. „Letos krabice s oblečením putovaly například do organizace Kolpingovo dílo ČR, do domovů pro seniory v Havlíčkově Brodě a Světlé nad Sázavou, do Dětského domova v Humpolci a charitních služeb, jako jsou Charitní domovy v Havlíčkově Brodě a Humpolci nebo Střediska charitní pomoci v Humpolci,“ vyjmenovává Anna Doleželová s tím, že kromě sociálních podniků věci z Bazárku půjdou i ke konkrétním sociálně znevýhodněným rodinám či lidem.

V loni se charitativní Bazárek pořádal na podporu šestnáctileté Kláry, která se od svých dvanácti let potýkala s leukémií. Výtěžek 30 704 korun rodina využila na ozdravný pobyt s onkologickými dětmi.

Oblastní charita Havlíčkův Brod