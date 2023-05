V sobotu se odehrálo zajímavé utkání Moravskoslezské divize staršího dorostu mezi FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou U19 a FC Chotěboř U19. Chotěbořští dorostenci přijeli na hřiště soupeře s vynikající formou a chtěli navázat na svá předchozí vítězství. A podařilo se jim to. S výsledkem 2:0 si odvezli ze Žďáru čtvrté vítězství v řadě.

Fotbalisté Chotěboře (ve žlutém) prodloužili ve Žďáru vítěznou sérii. | Foto: Aleš Bažout

Trenér vítězného týmu Martin Jakeš byl po zápase spokojen s výkonem svých svěřenců a připomněl klíčové momenty utkání, které nakonec rozhodly o výhře Chotěboře:

Začátek zápasu nám vyšel skvěle, když na hezký centr ze strany nejlépe zareagoval Bažout. Po této akci se skóre změnilo na 0:1. Žďár se snažil svou postupnou hrou dostat do zakončení, tato ale snaha končila před naším vápnem. Ve 23. minutě po výkopu Maška prodloužil míč za obranu Bažout na rozběhlého Dymáka, který svoji šanci proměnil a změnil stav na 0:2. Tento výsledek svítil na tabuli i v poločase. Druhá půle měla podobný scénář jako ta první. Domácí se do vyložené šance prakticky nedostali. Naopak my jsme mohli skóre navýšit. Za zmínku stojí šance Ledvinky a Krupičky. Opět jsme v tomto zápase svému soupeři nedovolili jíti do vyložených příležitostí za což chlapci zaslouží pochvalu. Ještě musíme zapracovat na přechodových situacích, které někdy nejsou optimální. Jsme rádi za vítězství, které nám již dávají více klidu do konce soutěže.

STŘELCI: 4. Bažout Adam, 23. Dymák Michal

Sestava FC Chotěboř: Mašek – Málek, Císař, Mrtka, Kruntorád, Bažout, Fiedler, Šimon, Dymák, Jindra, Gregor

Střídající: Voda, Ledvinka, Hutař, Píbil, Krupička

Sestava FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou: Cymrykovyč - Suský, Hendrich, Polívka, Mikišek, Hotárek, Dočekal, Mach, Pelikán, Matoušek, Lysák

Střídající: Hlaváč, Podsedník, Semeniuk, Vaverka

U19: Borci z Chotěboře nakonec v derby udolali fotbalisty Havlíčkova Brodu