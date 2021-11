V sobotu 6. listopadu odpoledne dýchal kostel svatého Václava ve Světlé nad Sázavou neopakovatelnou vánoční atmosférou, byť do Štědrého dne zbývalo sedm týdnů. Uskutečnila se tam nahrávka České mše vánoční Jakuba Jana Ryby s vynikajícím pěveckém obsazení, když sólové party zpívali naši přední operní pěvci.

Na snímku zleva hlavní aktéři nahrávaného koncertu Kristýna Kůstková, Jiří Trtík, Petr Nekoranec, Marie Svobodová a Pavel Vančura | Foto: Tomáš Böhm

Sólista Metropolitní opery v New Yorku a Bavorské státní opery Petr Nekoranec zpíval tenor, soprán zazněl v podání Kristýny Kůstkové, která má za sebou studium zpěvu v New Yorku a spolupracuje se světově uznávaným hudebním italským pedagogem Antoniem Carangelem. Alt zpívala Marie Svobodová, která studovala na Pražské konzervatoři a též na Royal Academy of Music v Londýně, účinkovala na mnoha významných světových podiích. Bas zpíval tradičně sólista Národního divadla v Praze a držitel Ceny Thálie Pavel Vančura, kterého ve Světlé nad Sázavou již považují za domácího pěvce.