Úvodem považuji za důležité zmínit, že celý uplynulý rok byl ovlivněn pandemií Covid-19. Což vedlo k uzavření našich přijímacích organizací, domovů pro seniory, škol, některých mateřských školek, uzavření divadel, kin a zrušení většiny plánovaných hromadných akcí. Došlo tak k omezení našeho běžného života, na který jsme byli zvyklí.

V rámci zhodnocení uplynulého roku 2020 bych ráda uvedla, že i v nepříznivém průběhu roku, se zapojilo do dobrovolnické aktivity plno dobrovolníků, kteří celkem vykázali 3542 dobrovolnických hodin. Za tyto velmi pozitivní statistiky všem dobrovolníkům děkujeme a těšíme se na spolupráci v dalších letech.

Během loňského roku jsme se zapojili do různorodých aktivit, ať už se jedná o šití látkových roušek na ústa, online doučování, pravidelné cvičení. Zpívání pod okny pro seniory, psaní dopisů a malování obrázků pro seniory do domovů pro seniory. Supervizní setkání pro dobrovolníky, výlet a vánoční venkovní setkání pro dobrovolníky. Ani letos tomu nebude jinak. Kromě získávání nových dobrovolníků, budeme ty stávající vzdělávat, motivovat, odměňovat a zapojovat do jednorázových akcí.

Máte chuť pomáhat?

Máte chuť a zájem věnovat část svého volného času někomu, kdo vaši pomoc potřebuje? Zajímá vás práce s duševně nemocnými, chcete pracovat se seniory, věnovat se dětem, nebo pomáhat při jednorázových akcích? Máte vlastní nápad, který byste rádi realizovali? Neváhejte nás kontaktovat a přidat se mezi „obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“.

Jana Valová, koordinátorka dobrovolníků

