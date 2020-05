Díky nasbíraným bodům v aplikaci EPP – Pomáhej Pohybem podpořila Nadace ČEZ projekt Centra sociálních služeb Petrklíč v Ledči nad Sázavou částkou 46 100 korun. Cílem projektu byl nákup nájezdové rampy do auta pro imobilní klienty Petrklíče. Potřebný počet bodů se podařilo nasbírat jen za necelý týden a klienti se aktuálně těší, až novou rampu vyzkouší.

Nájezdová rampa | Foto: Archiv

Zdravotně postiženým a seniorům, kteří navštěvují denní stacionář Petrklíč při Oblastní charitě Havlíčkův Brod, komplikovala život chybějící nájezdová rampa do svozového automobilu. „V poslední době se nám zvýšil počet imobilních uživatelů, kteří ani za asistence pracovníků nezvládají nastoupit do automobilu běžným způsobem. Proto je musíme i s vozíkem naložit do auta. Jednomu ze dvou vozidel, které vlastníme, však chyběla mechanická rampa, což znamenalo problém v přepravě většího počtu osob upoutaných na vozík. S žádostí o pomoc jsme se obrátili na Nadaci ČEZ,“ vysvětluje vedoucí stacionáře Petrklíč Miroslav Sklenář. Nákup nové nájezdové rampy nadace zařadila mezi projekty aplikace EPP – Pomáhej pohybem. Jde o nástroj, který zaznamenává pohyb při sportovních aktivitách, jako je například běh nebo jízda na kole. Za vynaloženou aktivitu získávají lidé body, které mohou přidělit některému z nabízených projektů.