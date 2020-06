Sraz Beetle a New Beetle na Vysočině

Když potkáte na silnici malé, kulaté a hbité autíčko, proběhne vám hlavou mnoho myšlenek a jednou z nich je například i to, k čemu takové auto je. Nemá dostatečný zavazadlový prostor jaký očekáváte a více jak čtyři osoby do něho neposkládáte. Milovníci těchto autíček, jimž se lidově říká brouk, vám pohotově odpoví jednoduchou větou. Brouka nesmíte vnímat rozumem, do brouka se musíte zamilovat. Brouk je určitý styl života. O tom celém je každoroční sraz majitelů a příznivců VW Beetle a VW New Beetle.

Milovníci brouků se střetli na Vysočině | Foto: Martin Nani